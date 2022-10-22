Борис Джонсон вступив у боротьбу за крісло прем'єра Великої Британії, – ЗМІ

Борис Джонсон перервав свій відпочинок на Карибах та терміново вилетів до Лондона. Ймовірно, добрий друг України боротиметься за посаду прем'єра Британії. Цікаво, що відповідну підтримку політик уже отримав.

Так, Борис Джонсон вже отримав 100 голосів, необхідних для участі у виборчій гонці. Про повідомили міжнародні ЗМІ.

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Джонсона підтримали депутати – консерватори

Політичний редактор BBC Кріс Мейсон заявив, що Джонсона підтримали парламентарі від консервативної партії. Зокрема, віддали за нього 100 голосів.

Раніше депутат від консерваторів Джеймс Даддрідж розповів, що розмовляв з Джонсоном по телефону. Колишній прем'єр нібито підтвердив, що збирається змагатися за посаду. Однак, офіційних заяв з цього приводу Джонсон ще не робив.

Також за даними BBC, Пенні Мордонт отримала лише 21 голос. Тим часом у Ріші Сунака – 112. Колишнього міністра фінансів підтримали депутати Палати громад від партії Торі.

Коротко про вибори прем'єра у Великій Британії

7 липня Борис Джонсон подав у відставку. Усе через внутрішні скандали, які розгорнулися в уряді. Політик виконував обов'язки прем'єра до обрання Ліз Трасс.

Однак, уже 20 жовтня прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс оголосила про відставку. Вона не пробула на посаді і двох місяців. До речі, це найкоротший термін в історії.

Тим часом міжнародна спільнота почала припускати, хто ж стане новим прем'єром. У Консервативній партії припускають, що Джонсон повернеться. Натомість букмекери ставлять на Ріші Сунак.

Ріші Сунак – ексміністр фінансів. Він неодноразово критикував Джонсона. Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук наголошує, що проблемою Сунака є його елітарність. Зокрема, те, що цей кандидат з дуже заможної родини та закінчив дорогу приватну школу. Ба більше, його дружина – донька індійського мультимільярдера.

його елітарність. Зокрема, те, що цей кандидат з дуже заможної родини та закінчив дорогу приватну школу. Ба більше, його дружина – донька індійського мультимільярдера. Голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко в коментарі 24 каналу зазначив, що Джонсон не є фаворитом на посаду прем'єра. Мовляв, політику заважає попередній досвід. Експерт зазначив, що Джонсон пішов у відставку під тиском публічного скандалу. Тож, на думку, Божка, його повернення може призвести до електоральних проблем Консервативної партії.

зазначив, що Джонсон не є фаворитом на посаду прем'єра. Мовляв, політику заважає попередній досвід. Експерт зазначив, що Джонсон пішов у відставку під тиском публічного скандалу. Тож, на думку, Божка, його повернення може призвести до електоральних проблем Консервативної партії. Зазначимо, що ім'я нового прем'єра мають оголосити 28 жовтня.

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