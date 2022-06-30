Джонсон заявив, що Україна здатна відкинути окупантів, як планує Зеленський

Українська влада знає, як можна змінити динаміку війни з Росією вже найближчими місяцями. Для цього Україні щонайменше потрібне важке озброєння. У Великій Британії вірять, що Україна може відкинути окупантів.

Зеленський хоче відкинути Росію до кордонів до 24 лютого

Відповідну заяву зробив британський прем'єр Борис Джонсон на саміті НАТО. Він відповів на заяву президента Володимира Зеленського, який під час звернення до лідерів G7 заявив, що війна в Україні повинна закінчитися до кінця 2022 року.

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Борис Джонсон нагадав, що в червні здійснив неоголошений візит до Києва і тільки після цього розпочалася низка самітів за участю світових лідерів. Глава уряду Великої Британії пояснив, що мета його візиту в Україну полягала в тому, щоб зрозуміти, яким є бачення у Зеленського і української влади.

І вони справді бачать шлях, як змінити динаміку війни цього року, навіть у найближчі місяці. І тому тепер важливо допомагати, наскільки ми можемо, щоб Україна втрималася,

– сказав Джонсон.

Лідер Британії підтримав те, що Україні потрібно постачати нове озброєння. Зокрема реактивні системи залпового вогню, "які мають особливе значення".

. На початку червня Велика Британія оголосила , що надасть Україні ракетні системи M270, які вражають цілі на відстані 80 кілометрів з високою точністю.

Джонсон зазначив, що вражений тим, як українські військові швидко та ефективно навчаються використовувати західні РСЗВ. Він вважає, що Україна може відкинути російських військових на позиції, які ті займали до 24 лютого.

Я вважаю, що в України є те, що необхідно, щоби відкинути Росію до тих кордонів, де вони були до 24 лютого 2022 року. А це – саме той результат, якого, як каже Володимир Зеленський, він планує досягнути,

– резюмував Джонсон.

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У Британії вірять, що Україна деокупує свої території

Британська міністерка закордонних справ Ліз Трасс висловила впевненість, що Україна зможе відвоювати всі свої території. Йдеться і про окупований Крим і Донбас.

Трасс пояснила, що Велика Британія надає Україні летальну військову допомогу, оскільки вірить, що Київ звільнить захоплені Росією території.

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