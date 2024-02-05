Росія не хоче допускати на вибори Боріса Надєждіна: він "виступає за мир" з Україною

У Росії відмовилися допустити на вибори президента країни "опозиційного" політика Боріса Надєждіна. Цей чоловік буцімто виступає за мирні переговори з Україною у питанні війни.

Про це повідомляють російські ЗМІ. До слова так звані вибори президента Росії мають відбутися вже з 15 по 17 березня 2024 року, передає 24 Канал.

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Боріса Надєждіна не допускають на вибори у Росії

Російський політик у своєму телеграм-каналі повідомив, що робоча група Центральної виборчої комісії Росії повідомила йому про значну "нестачу підписів", що становить приблизно 15%, на підтримку його кандидатури. Так, згідно з вимогами для допуску до виборів, недійсними можуть бути визнані максимум 5% підписів.

Попри цю невдачу, політик залишається сповненим рішучості діяти далі й висловив плани зібрати необхідну кількість підписів. З 9 209 підписів, які були визнані недійсними, необхідно відновити приблизно 4 500 підписів.

У разі відмови Центральної виборчої комісії зареєструвати його кандидатуру, політик заявив про свій намір оскаржити це рішення у Верховному Суді. У відповідь на ситуацію, що склалася, російські ЗМІ повідомили, що заступник голови ЦВК вже зробив заяву з цього приводу. Нібито підписи на підтримку політика були залишені особами, яких вже немає в живих.

Варто підкреслити, що у своїй передвиборчій програмі Надєждін давав амбітні обіцянки, включаючи організацію переговорів з Україною в перший день свого президентства, а також одночасне звільнення всіх російських політичних в'язнів, таких як Алєксєй Навальний та Ілья Яшин.

Надєждін може набрати 10% на виборах