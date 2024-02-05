Росія не хоче допускати на вибори Боріса Надєждіна: він "виступає за мир" з Україною
У Росії відмовилися допустити на вибори президента країни "опозиційного" політика Боріса Надєждіна. Цей чоловік буцімто виступає за мирні переговори з Україною у питанні війни.
Про це повідомляють російські ЗМІ. До слова так звані вибори президента Росії мають відбутися вже з 15 по 17 березня 2024 року, передає 24 Канал.
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Боріса Надєждіна не допускають на вибори у Росії
Російський політик у своєму телеграм-каналі повідомив, що робоча група Центральної виборчої комісії Росії повідомила йому про значну "нестачу підписів", що становить приблизно 15%, на підтримку його кандидатури. Так, згідно з вимогами для допуску до виборів, недійсними можуть бути визнані максимум 5% підписів.
Попри цю невдачу, політик залишається сповненим рішучості діяти далі й висловив плани зібрати необхідну кількість підписів. З 9 209 підписів, які були визнані недійсними, необхідно відновити приблизно 4 500 підписів.
У разі відмови Центральної виборчої комісії зареєструвати його кандидатуру, політик заявив про свій намір оскаржити це рішення у Верховному Суді. У відповідь на ситуацію, що склалася, російські ЗМІ повідомили, що заступник голови ЦВК вже зробив заяву з цього приводу. Нібито підписи на підтримку політика були залишені особами, яких вже немає в живих.
Варто підкреслити, що у своїй передвиборчій програмі Надєждін давав амбітні обіцянки, включаючи організацію переговорів з Україною в перший день свого президентства, а також одночасне звільнення всіх російських політичних в'язнів, таких як Алєксєй Навальний та Ілья Яшин.
Надєждін може набрати 10% на виборах
- Російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова заявила, що Боріс Надєждін, який висунув свою кандидатуру на президентські вибори в Росії, стрімко набирає голоси. Зараз він посідає друге місце після Владіміра Путіна за підтримкою росіян та може набрати близько 10% голосів на виборах.
- До цього аналітики американського Інституту вивчення війни пояснили, навіщо в Росії висунули "опозиційного" політика. Зокрема, таким чином Кремль, імовірно, хоче створити ілюзію вибору для своїх громадян.
- Варто зазначити, що "вибори" президента Росії також планують проводити й на тимчасово окупованих українських територіях. Таким чином країна-агресорка вкотре показала, що здатна порушувати міжнародне право.