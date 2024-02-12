Гра в надію: яка доля може спіткати Надєждіна, якого не допустили до "виборів" у Росії

Бориса Надєждіна не допустили до президентських "виборів" у Росії. Він планує звернутись до верховного суду країни-агресорки, однак це йому зовсім не допоможе.

Крім того, через деякий час у Росії усі взагалі забудуть про існування Надєждіна. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Сергій Асланян.

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"Не вийде нічого, крім ілюзії"

Сергій Асланян зазначив, що Борис Надєждін з 1991 року у російській політиці. Він встиг побувати у багатьох партіях і завжди шукав, де йому вигідніше прилаштуватись. Водночас Надєждін не запам'ятався нічим.

Спочатку у Росії говорили про ще одну кандидатку Катєріну Дунцову, а на Надєждіна ніхто не звертав уваги. Коли вона зникла з порядку денного, на її місце став ще один так званий "опозиціонер".

Крім обнадійливого прізвища, у Надєждіна нічого немає: ні вчинків, ні ідей. Звичайно, він був дуже акуратним. Він сказав цікаві слова, не відлякав, не розчарував. Але це гра в Надєждіна, гра в надію,

– підкреслив журналіст.

Звичайно, позови до верховного суду Росії нічого не змінять. Однак Надєждін хоче піти красиво, у Кремлі йому дозволяють це зробити. Якийсь час про нього ще буде чутно, але через деякий час він зникне з інформаційного простору.

Крім того, люди, які стояли у чергах за нього, можуть поплатитись за це через деякий час. Але спочатку вони дуже розчаруються.

"Люди, які обманулись, вирішили пожити у "казці", будуть розчаровані. Російська політика "батога та пряника" відрізняється тим, що "пряник" теж б'є. Тому нічого не вийде, крім ілюзії під назвою "Надєждін", – додав опозиціонер.

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