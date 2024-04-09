Дрони атакували авіаційний ремонтний завод в Борисоглєбську: показуємо на карті

Росія продовжує пожинати плоди війни, яку розв'язала проти України. Два дрони атакували авіаційний ремонтний завод в Борисоглєбську, що у Воронезькій області. Також там розташований навчальний центр.

У ніч проти вівторка, 9 квітня, перший безпілотник близько 03:00 влучив у фасад будівлі підприємства, другий – уже через годину. У цьому матеріалі 24 Канал показує на карті розташування відповідного об'єкта.

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Де розташований Борисоглєбський завод

Як пишуть російські джерела, дрони влучили на рівні четвертого поверху будівлі, пошкодивши сам об'єкт та вікна.

Розташований відповідний авіаційний завод у Борисоглєбську, що простягається на схід від Воронежа. Автомобільним шляхом між містами близько 220 кілометрів – три години дороги.

Відстань між Воронежем та Борисоглєбськом: дивіться на карті від Google maps

Слід сказати, що авіаційний ремонтний завод розташований на одній території разом з навчальним центром, тому й у ЗМІ можуть фігурувати різні назви. Хтось пише про атаку на центр, хтось – на підприємство. Джерела 24 Каналу в розвідці зазначають, що йдеться саме про завод, ураження зазнав один з його цехів.

Ремонтне авіаційне підприємство 711 у Борисоглєбську: дивіться на карті від Google maps

Неподалік від промислового об'єкта є авіаційне училище, де викладають теоретичну базу майбутнім російським пілотам. Назване воно на честь Валєрія Чкалова, радянського льотчика.

Авіаційне училище в Борисоглєбську у Воронезькій області: дивіться на карті від Google maps

Повітряною траєкторією від Харкова до відповідного навчального закладу та авіаційного ремонтного заводу понад 400 кілометрів. Однак невідомо точно, звідки летіли дрони, які атакували Борисоглєбську авіаційну базу у Воронезькій області.

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