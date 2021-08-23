У Бориспіль прибув літак, який евакуював українців з Афганістану

Ввечері 23 серпня у Борисполі приземлився літак, який евакуював українців з Афганістану. На борту перебували 79 наших громадян.

Однак загалом на борту було 103 людини. За інформацією ЗМІ, літак прибув близько 21:00.

До речі Український літак став останнім, що вилетів з аеропорту Кабула до його закриття

Що відомо про евакуацію українців з Кабула

Україна евакуювала своїх громадян з Афганістану трьома рейсами. Перший літак прибув в Афганістан в ніч проти 16 серпня. Тоді з країни забрали лише 8 українців, але 72 іноземців. Річ у тім, що решта громадян фізично не встигли дістатись аеропорту в Кабулі.

Другий евакуаційний борт доправив людей до Києва 22 серпня. На борту перебували 83 людини, з них – 31 українець.

Важливо, що Афганістан призупинив усі рейси з аеропорту "Хамід Карзай" у Кабулі. Останній цивільний літак, який звідти вилетів, був український.

Що відбувається в Афганістані