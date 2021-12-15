В "Борисполі" піймали росіянина, який вдавав агента спецслужб
Джерело:ДПСУ
Фейкового "агента" російських спецслужб затримали прикордонники в аеропорту "Бориспіль". Чоловік стверджував, що його документи – це лише прикриття.
Чоловік прилетів до Києва рейсом з Абу-Дабі. На контролі він продемонстрував паспорт 45-річного громадянина Росії.
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Чоловік запевнив, що він – "агент" під прикриттям
На цьому, проте, цікаве в історії лише починається. Росіянин запевнив, що його документи – лише прикриття.
Щодо того, хто послав його з "місією" в Україну та загалом мету подорожі, жодних подробиць чоловік не розповів. Наполягав, що це – таємна інформація.
"Агент" поскаржився на важку долю співробітника спецслужб
У розмові з прикордонницею росіянин розповів, що за його плечима – кілька років служби у ФСБ та ГРУ.
Він чекав на свою заслужену й обіцяну нагороду – медаль "героя Росії". Та його обманули,
– поділились подробицями розмови в ДПСУ.
Згодом чоловік сказав, що на нього, як на "спецагента" почали здійснювати атаки, тому він вирішив просити допомоги в Україні.Цікаво! Чоловік каже, що випробовував на собі усі "порошки", які завозили для спецагентів.
Українські прикордонники не стали розбиратись, що у цій розповіді – правда, а що вигадка. "Спецагент" полетів назад в Абу-Дабі.
Дивіться розмову прикордонників з так званим "агентом":
Коротко про тих, кого останнім часом не пускали на територію України:
- Нещодавно пропагандист Семен Пегов заявив, що потрапив на територію України. У ДПСУ цю інформацію спростували і заявили, що це лише мрії росіянина.
- 11 грудня у "Борисполі" прикордонники відмовили у в'їзді в Україну чоловіку з Узбекистану. Він був вбраний в одяг з російським триколором.
- У цьому самому аеропорту 26 листопада прикордонники виписали росіянці заборону в'їзду в Україну на 10 років. У 2018 році вона відвідувала окупований Крим.