У Бориспільському районі з 3 липня проводитимуть планові фільтраційні заходи
3 липня 2022 , 13:10Читать новость на русском
У Бориспільському районі Київської області правоохоронці проведуть фільтраційні заходи. Через це може бути частково обмежений рух і проводитиметься перевірка документів.
Громадян закликають зберігати спокій
Про це повідомив голова Бориспільської районної державної адміністрації Руслан Дяченко. За його словами, представники правоохоронних органів 3 липня розпочали проведення відповідних заходів.
Варте уваги У Борисполі з'явився мурал славетної "Мрії": яскраві фото
Руслан Дяченко повідомив, що під час проведення заходів в окремих мікрорайонах Борисполя можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів і перевірка документів, що посвідчують особу.
Він закликав людей зберігати спокій та з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей.
Знешкоджено групу ГРУ Росії, яка збирала розвіддані про оборону Києва
- Російські військові ще навесні відступили з Київської області. Однак українські правоохоронці продовжують виявляти диверсантів та інших зрадників, які допомагали Росії розпочати війну проти України.
- Нещодавно Служба безпеки України здійснила багатоетапну спецоперацію, під час якої знешкодила агентурну мережу ГРУ Росії у Києві. Затримано 4 російських агентів, які збирали розвіддані про оборону столиці. Агентурну групу сформував кадровий співробітник ГРУ Росії, полковник Владислав Донець, з метою ведення підривної діяльності проти України.
- Наприкінці червня СБУ викрила в Україні агентурну мережу головного управління генштабу Росії. Її учасником був народний депутат Андрій Деркач. Зрадники повинні були допомагати росіянам захопити Україну. Щодо Деркача вже розпочали досудове розслідування.
- Варто зазначити, що агенти росіян засіли у навіть у державних структурах та підприємствах. Службі безпеки України вдалося виявити злочинну діяльність начальника одного з регіональних підрозділів НЕК "Укренерго". Як з'ясувало слідство, чоловік цілком добровільно погодився піти на співпрацю з ворогом та став очільником так званих "Маріупольських магістральних мереж "ДНР".
- У середині червня СБУ заблокувала діяльність компанії, яка працювала у столиці та фінансувала проросійських бойовиків в окупованому Донецьку. Кошти окупантам надходили у вигляді "податків". Загалом бізнесмени профінансували ворога на 8 мільйонів гривень.
Раніше – патрульні у Запоріжжі героїчно врятували бабусю: дивіться відео