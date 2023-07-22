Під Бахмутом ексватажок бойовиків Бородай потрапив під удар ЗСУ

Під Бахмутом у Донецькій області автомобіль колишнього ватажка бойовиків Алєксандра Бородая потрапив під обстріл Збройних Сил України. Окупанти визнали, що у них поранені двоє ворожих офіцерів.

Вороги повідомили, що їхню машину обстріляли 21 липня. За їхніми даними, це був артобстріл, пише 24 Канал.

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На Донеччині ЗСУ обстріляли машину Бородая

У телеграм-каналі заявили, що автомобіль Бородая атакували при виїзді з передових позицій одного з батальйонів.

При виїзді "комбрига" та офіцерів штабу бригади з позицій, що на південному фланзі Бахмутського угруповання, автомобіль був обстріляний – дорога, якою здійснювався рух, прострілюється,

– заявили вороги.

За їхніми даними, на той час в машині на задньому сидінні були двоє російських так званих офіцерів, на передньому – водій та сам Бородай.

Вони побідкались, що вогонь Збройні Сили України коригували з допомогою дронів. Вже після третього прильоту машина була вся в осколках.

Вибух був "у спину" машині, внаслідок чого було поранено двох офіцерів штабу бригади, що знаходилися на задньому сидінні авто. Водій та комбриг не постраждали – бронежилети та спинки сидінь "не пропустили" уламки,

– заявили вороги.

На жаль, вони додали, що змогли виїхати у посадку, де пораненим надали першу медичну допомогу. Далі, мовляв, їх доправили до шпиталю.

Варто зауважити, що російський генерал-лейтенант Олег Цоков також вижив під час обстрілу у вересні 2022 року. Проте вже у липні 2023 року він відправився на "концерт Кобзона".

На Запоріжжі мінуснули воєнкора Журавльова

Бородай є колишнім ватажком терористів на Донбасі. Він є депутатом Держдуми Росії, так званим "головою" "Союзу добровольців Донбасу" та належить до осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

У районі П'ятихатки Запорізької області 22 липня під обстріл потрапили російські воєнкори. Виявилось, що внаслідок атаки загинув Ростислав Журавльов. Ще троє – поранені. Мовиться про російських пропагандистів Костянтина Михальчевського, Романа Польшакова та Дмитра Шикова.

Джерела 24 Каналу розповіли, що Журавльов був справжнім нацистом та воював як бойовик в загонах козаків у так званій псевдореспубліці у Луганській області. Детальніше про це читайте за посиланням.