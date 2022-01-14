Боролася за життя: померла медсестра, постраждала під час пожежі у Косівській лікарні

Світлана Ватаманюк – медсестра Косівської лікарні – померла 14 січня. Жінка боролася за життя з 28 грудня 2021 року.

Косівська волонтерка Юлія Таринська розповіла, що стаж роботи Ватаманюк у лікарні – 32 роки. У Косівській реанімації жінка працювала з дня її заснування.

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Ватаманюк працювала в Косівській районні лікарні у реанімації медсестрою з першого дня заснування реанімації в Косові і до останнього фатального дня пожежі, стаж роботи в реанімації – 32 роки,

– зауважила Таринська.



Світлана Ватаманюк / фейсбук Юлії Таринської

Пожежа у Косівській лікарні

Масштабна пожежа у Косівській лікарні спалахнула увечері 28 січня.

Троє людей загинули у вогні. Окрім того, одна людина пішла з життя від коронавірусу. Також через два дні після трагедії у лікарні померла постраждала під час пожежі.

Рятувальникам вдалося врятувати трьох пацієнтів, які перебували у сусідній палаті.

В Офісі генпрокурора розповіли, що причиною трагедії стало порушення вимог безпеки.

У день пожежі в лікарні водночас працювали 5 кисневих концентраторів та горіла свічка, яку поставили за упокій померлого. Полум'я сконтактувало з перенасиченим киснем повітрям.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьким Світлани Ватаманюк.