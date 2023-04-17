Не бояться скинути Путіна, а не збираються, – Преображенський про боротьбу між елітами в Росії

Припускають, що провал Владіміра Путіна та успіх контрнаступу ЗСУ стане сигналом для російських так званих еліт, щоб скинути диктатора. Між ними вже точиться прихована боротьба.

При цьому вони ведуть її під Путіним, не маючи мети його скинути. Не мовиться про те, що вони бояться його зміщувати – вони не збираються цього робити. Про це 24 Каналу сказав кандидат політичних наук, експерт з Центральної та Східної Європи Іван Преображенський.

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Еліти визнають владу Путіна

Мовиться про боротьбу за ресурси, грошові канали, власність, за те, що можна вкрасти на тимчасово окупованих територіях. Відбувається поділ "пирога", але поки не відбувається поділ влади. Влада Путіна ними повністю визнається.

Якщо буде серйозна військова поразка, хтось з них може спробувати. На жаль, оскільки реального розколу еліт немає (і причин для нього поки теж) шанси того, що виникне серйозна спроба державного перевороту – мінімальні,

– вважає кандидат політичних наук.

Для цього потрібно, щоб декілька кланів перестали одне одного боятися, припинили конкурувати й об'єдналися. Тому більш ймовірно, що у ситуації розгрому Путін знайде винних серед них і розправиться з ними, зберігши владу всередині Росії. Зрозуміло, що ЗСУ не збираються заходити на територію Росії в кордонах до 1991 року, а західні союзники й поготів не збираються робити ніякої інтервенції.

Так, Путін може утримати владу навіть у разі військової поразки. Проте є один можливий сценарій – невдоволення росіян та державний переворот.

Ніхто не знає, що може стати тригером до громадського обурення. До прикладу, відзначає експерт, втрата якогось незначного міста, який росіяни вважали своїм – як от Мелітополь. На це накладеться спроба якоїсь групи зробити переворот. При цьому йдеться не про найближче оточення диктатора, а насамперед про генералів, які усвідомлюють, яка над ними нависає загроза.

Поєднання масових протестів з силовиками, готовими до перевороту, це єдиний шанс усунення Путіна,

– відзначає Преображенський.

На думку Преображенського, вищезгаданий варіант є дуже малоймовірним. "Путін залишатиметься формальним главою Росії. Ба більше, у 2024 році "намалює" собі чергові вибори, попри військову поразку у 2023 році", – резюмував Преображенський.

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Диктатор може невдовзі померти