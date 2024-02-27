Ведемо діалог, можна робити більше, – речник Держдепу США про боротьбу з корупцією в Україні

США закликають Україну до нових антикорупційних кроків. Вашингтон вбачає потенціал для посилення відповідних заходів всередині нашої держави.

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Україна може зробити більше у боротьбі з корупцією. Про це він повідомив під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, – інформує 24 Канал.

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Постійний діалог з Києвом

"Ми давно ведемо розмови з українським урядом про необхідність антикорупційних заходів", – сказав Міллер. Він наголосив, що США визнають зусилля України в цьому питанні, але вважають, що можливості для подальших дій ще не вичерпані.

Ми бачили, як вони (українці – 24 Канал) вживають низку заходів для боротьби з корупцією протягом останніх кількох років. Ми вважаємо, що ми і вони можуть зробити більше, і ми ведемо з ними постійний діалог щодо цієї теми,

– додав він.

За словами Міллера, конкретних звітів про корупцію в оборонній промисловості України він не бачив, однак підтвердив, що питання антикорупційних заходів залишається актуальним.

Речник також зазначив, що США продовжують спостерігати за ситуацією та підтримувати діалог з українською стороною. Ця його заява є важливою, оскільки вона частково розвінчує маніпуляції стосовно "шаленої корупції" в українській оборонній галузі.

Успіхи України

За останні десять років наша держава зробила чимало задля того, аби побороти корупцію, і з цим важко сперечатися. Зокрема, Індекс сприйняття корупції від Transparency International підтверджує цей факт та зусилля Києва щодо антикорупційних заходів.

У 2014 році Україна мала 26 зі 100 можливих балів у шкалі, що визначає загальний рівень корупції у кожній країні світу. Станом на початок 2024 року цей показник становить 36 балів – тобто плюс 10 пунктів за 10 років.

Наразі експерти оцінюють рівень корупції в нашій державі як середній. Цього, вочевидь, замало, якщо ми прогнемо бути багатою і щасливою країною, але цілком достатньо для початку переговорів про вступ в ЄС.

Відповідаючи на запитання про використання Росією північнокорейських балістичних ракет проти України, Міллер висловив занепокоєння з цього приводу. Він констатував, що США продовжують слідкувати за зв'язки між КНДР та Кремлем в озброєнні.