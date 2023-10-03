У Зеленського сказали, чи впливає корупція на військову допомогу Україні

Американські ЗМІ повідомили, що корупція в Україні нібито може стати загрозою для військової допомоги від наших партнерів. Проте економічні та військові переговори відбуваються паралельно і їх не варто ставити у пряму залежність одні від одних.

Таку думку 24 Каналу висловив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, корупцію, безумовно, треба викорінювати, але її вплив на військову допомогу не такий, як говорять.

Читайте також Пентагон готовий передати Україні ракети ATACMS: чекають на рішення Байдена

Залежності допомоги від корупції немає

Боротьба з корупцією – це те, що є цілком очевидною справою і її реалізація важлива насамперед для України. На думку Подоляка, треба суттєво зменшувати розподільчі функції держави, щоб не було посад, які можна монетизувати. Якщо говорити про концепцію реформування країни в цілому, то наша держава має ставати сервісною, а не дозвільною, коли завдяки певним дозволам можна отримувати "сірі прибутки".

Спілкуючись з різними людьми, я не думаю, що вони, надаючи військову допомогу, щоб ми могли відстоювати свою свободу, життя, будуть це прив'язувати до боротьби з корупцією. Це два паралельні процеси,

– підкреслив радник ОП.

Щодо економічних переговорів, то вони також відбуваються, але стосуються саме економічних взаємин між нами та нашими партнерами.

"У межах цих переговорів партнери, які планують сюди інвестувати, хочуть бачити інший каркас держави, зокрема з погляду антикорупції. Але це переговори економічні щодо того, скільки грошей потрібно сьогодні, скільки завтра, хто стане гарантами, як гроші використовуватимуть – це абсолютно якісні переговорні майданчики, але вони не корелюються з військовою допомогою", – зазначив Подоляк.

Радник глави Офісу Президента пояснив, чи впливає корупція на військову допомогу: дивіться відео

Боротьба з корупцією буде актуальною ще довго

Для того, щоб викорінити корупцію треба провести велику роботу. Це питання економіки, конкурентоспроможності України, яке буде актуальним сьогодні, завтра й особливо після війни.

За словами Подоляка, нам варто розуміти, що у країн-партнерів є певні технічні складові, які впливають на підтримку нашої держави. Наприклад, у короткостроковій бюджетній резолюції США немає допомоги Україні, але це не є бюджетом країни. Тож корупцію і військову допомогу треба розділити на дві різні складові.

Про корупцію на внутрішньому ринку треба говорити, про те, як її викорінювати також, бо вона досі у нас шалена з погляду цинічності й лицемірства, особливо під час війни,

– акцентував Подоляк.

Але щодо військової допомоги, то радник глави Офісу Президента не сумнівається, що ми в повному обсязі отримаємо системи протиракетної оборони, далекобійні ракети, бронетехніку, додаткові можливості щодо авіаційного компонента, бо все це різні паралельні процеси.

Військова допомога Україні: останні новини