Путін вже не може владнати конфлікти: що відбувається в російських кланах

Повномасштабна війна проти України "оголила" дещо призабуті проблеми у керівництві Росії. Однак мовиться навіть не про політиків.

Владімір Путін допоміг бандитським угрупованням очолити головні корпорації Росії і завжди виступав медіатором, якщо виникали якісь питання. Однак ситуація змінилась. Детальніше про це 24 Каналу розповів голова уряду Чеченської республіки Ічкерія (в еміграції) Ахмед Закаєв.

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Що відбувається у російських кланах

Після повномасштабного вторгнення у Росії ще більше загострилися деякі внутрішні проблеми. Мовиться насамперед про угруповання, які "воюють" між собою.

Росія – це не держава у загальноприйнятому розумінні. Це кілька корпорацій, які сьогодні очолюють бандити. Путін був людиною, яка ухвалювала рішення і розв'язував незрозумілі ситуації. Але програючи війну в Україні і втративши свій вплив на Заході, сьогодні він вже не є тим, хто вирішує проблеми між угрупованнями, які сам же створив,

– пояснив Ахмед Закаєв.

Через те, що державний ресурс та силові структури, починаючи з міноборони та ФСБ, залучені до війни в Україні, бандитські угруповання почали створювати власні приватні армії. Євгеній Пригожин та Рамзан Кадиров фактично розпочали цю тенденцію – кожен олігарх, який поважає себе і хочуть, аби поважали його, має мати свою ПВК.

"Коли почалась повномасштабна війна в Україні всі зрозуміли, що їхні інтереси буде нікому захищати, якщо вони не створять альтернативні силові структури. Вони в одній упряжці, але саме тому їм потрібно відстояти власні інтереси. Путін вже не може одним словом чи наказом розв'язати чиїсь проблеми, а закони просто не діють", – наголосив голова уряду Ічкерії.

Свідченням цього став і нещодавній конфлікт між мафіозними кланами Рамзана Кадирова та олігарха Сулеймана Керімова, який розпочався після поділу компанії Wildberries.

Система має змінитися

Власне, цікаво, що через згадані причини російській еліті вигідно підтримувати та вкладатися у війну. Збільшення одноразових виплат за підписання контракту до шалених сум, продовження прихованої мобілізації та мілітарна економіка – все свідчить про намагання продовжити війну.

Вони розуміють, що не переможуть війну, але водночас розуміють, що Путін, його режим та вони самі – існують виключно до тих пір, поки йде війна. Тож в неї і вкладаються,

– наголосив Закаєв.

Олігархи та різні бандитські угруповання збагатились на тому, що Владімір Путін давав їм можливість грабувати Росію ще з початку свого президентства. Натомість йому перепадали певні відсотки, які вже сьогодні спрямовуються на війну проти України.

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"Ця ситуація зберігатиметься доти, доки система й люди, які привели Путіна до влади, не зрозуміють, що пора завершувати війну та змінити ситуацію. Тобто трансформуватися в якесь інше структурне чи державне утворення", – підкреслив Закаєв.