Треба візит Зеленського, – політолог сказав, як отримати підтримку Африки та Латинської Америки

Українські дипломати змогли завоювати підтримку високорозвиненої цивілізованої частини світу, але Росія намагається працювати з країнами Африки та схиляти їх на свою сторону. Україна має що запропонувати африканським країнам та повинна заручитись їхньою підтримкою.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, візити очільника російського МЗС Сєргєя Лаврова до африканських країн практично не несуть ніякого змісту та користі.

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Чому Лавров їздить в Африку

Микола Давидюк вважає, що періодичні візити Лаврова до африканських країн пов'язані з тим, що його ніяк не може відпустити цей континент. Давидюк жартома сказав про Лаврова, що його тримають "міцні африканські обійми" й навіть його дружина та коханка не може нічого вдіяти.

На думку політолога, візит української делегації до країн Африки на чолі з Олександром Корнієнком був набагато потужнішим, ніж російські візити.

Коли приїхав Жан Беленюк, чемпіон світу, український депутат, який сказав: "я тікав свого часу з Руанди, а зараз я в Україні, вона мені дала повагу, можливість стати чемпіоном світу, стати депутатом. Мене там люблять і поважають. В Росії ви таким не станете, у вас там такого не буде. І коли ви спитаєте, хто для Африки партнер? Це Україна" – нас почули,

– сказав Давидюк.

Політолог зазначив, що для України там дуже багато роботи, оскільки там близько 50 країн, в яких треба перебивати "лавровщину".

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"Я більш ніж впевнений, що Африку треба повертати, треба повертати Global South, Бразилію, де є Лула Да Сілва. Я думаю, що Зеленському буде легко знайти з Лулою спільну мову, а Лула зараз має пан-латиноамериканські амбіції", – зазначив Давидюк.

Що дасть партнерство України з країнами Латинської Америки

Микола Давидюк вважає, що Україні потрібно вибудовувати партнерство з країнами Африки та Латинської Америки, щоб посилити підтримку Global South. На думку політолога, це зможе перебити аргумент Росії, про те, що Україну підтримують тільки країни Заходу, а Росію, начебто, підтримує Global South.

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"Нам треба вибити, забрати з одної сторони Латинську Америку, а з іншої сторони Африку й показати, що вони з нами. Це велика, глобальна українська коаліція й ось це має бути Global Ukrainian coalition", – сказав політолог.

Давидюк переконаний, що декілька візитів української делегації дозволять залучити підтримку африканських та латиноамериканських країн. За його словами, жителі країн цих континентів мають спільні сентиментальні риси та схожу політичну ситуацію, а отже буде легко знайти спільну мову. До того ж ці країни сильно постраждали внаслідок колонізації, а Україна – це країна, яка найбільше бореться проти колонізації, а тому зможе стати прикладом для них.

Ми вам розкажемо, як звільнитися й стати незалежними. Досвіду деколонізації, крутішого, сучаснішого ніж в України – ні в кого немає. Жодна країна вам не скаже, як пройти найтяжчу деколонізацію в світі. Ми за неї платимо сотнями тисяч життів, але ми її проходимо,

– сказав політолог.

Микола Давидюк розповів, що більшість країн, перед якими стоїть такий же шлях, як перед Україно сказали, що вони не будуть боротись за незалежність й залишаться колонією або частиною іншої держави. Натомість Україна може показати справжній приклад боротьби за незалежність.

Хоч африканські країни й здобули незалежність у минулому столітті, але вони залежать від інфраструктурних проєктів інших країн. Україна може показати їм, як можна здобути справжню незалежність.

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