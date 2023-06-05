Пригожин оголосив війну путінській вертикалі: опозиціонер пояснив дії власника ПВК "Вагнера"

Найманці ПВК "Вагнера" взяли у полон комбата 72-ї бригади збройних сил Росії. Це свідчить про те, що російський диктатор Владімір Путін вже не може контролювати процеси у Росії. Глава вагнерівців Євгєній Пригожин це розуміє та вже оголосив оголосив війну путінській вертикалі.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, Путін має вплив лише на міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу.

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Путін не контролює Пригожина

Яковенко зазначив, що "політичний вояж" Пригожина містами Росії – це мало не президентська кампанія. Багато хто стверджував, що ватажок вагнерівців очолить революцію в Росії, однак він робить все для власної вигоди.

Він оголосив війну путінській вертикалі. Це досить очевидно. Він зараз не контролюється Путіним. Пригожин демонструє лояльність, говорить, що покірний Путіну. Насправді він зараз працює на себе,

– переконаний він.

Опозиціонер підкреслив, що у таких умовах Пригожин має гроші та вплив. Власник ПВК "Вагнера" хоче отримати контроль над якимось шматком Росії.

Яковенко про амбіції Пригожина: дивіться відео

Вагнерівці взяли у полон російського комбата