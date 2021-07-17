"Боротиметься з олігархами": Мендель стане ведучою на каналі Ахметова
Джерело:фейсбук Юлії Мендель
Колишня прессекретарка президента Юлія Мендель вестиме свою відеоколонку в одній із програм телеканалу, що належить олігарху Рінату Ахметову. До слова, програма називається "Велика деолігархізація".
Мендель зазначила, що долучається до команди щотижневої програми "Велика деолігархізація". Про приєднання Мендель розповідав і головний редактор новинної групи Юрій Сугак.
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Колишня речниця опублікувала спільне фото із Сугаком. Крім того, вона анонсувала, що дебютну відеоколонку для "Великої деолігархізації" на каналі "Україна24" транслюватимуть 17 липня.Зверніть увагу! Канал входить до складу "Медіа група Україна", що належить "Систем Кепітал Менеджемент" Ахметова.
Попередній досвід Мендель
- Раніше прессекретарка виступила ведучою у випуску програми "Погляд з Банкової" на каналі для жителів окупованих територій "Дом". Тоді ж ЗМІ писали, що Мендель запускає своє телешоу.
- До слова, випуск із Мендель був присвячений дезінформації та соціальним послугам для українців по обидва боки розмежування.
- Однак виявилось, що Мендель не мала постійно вести програму. Ведучі змінювались.
Зауважимо, Мендель після свого звільнення заявила, що продовжить роботу в Офісі Президента. Вона стане радницею глави ОП Андрія Єрмака.