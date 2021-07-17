"Боротиметься з олігархами": Мендель стане ведучою на каналі Ахметова

Мендель зазначила, що долучається до команди щотижневої програми "Велика деолігархізація". Про приєднання Мендель розповідав і головний редактор новинної групи Юрій Сугак.

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Колишня речниця опублікувала спільне фото із Сугаком. Крім того, вона анонсувала, що дебютну відеоколонку для "Великої деолігархізації" на каналі "Україна24" транслюватимуть 17 липня.

Попередній досвід Мендель

Канал входить до складу "Медіа група Україна", що належить "Систем Кепітал Менеджемент" Ахметова.