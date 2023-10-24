Це закінчиться капітуляцією: Боррель розповів, як швидко закінчити війну в Україні

Жозеп Боррель пояснив важливість підтримки України не тільки для нашої держави, а й для Євросоюзу. За його словами, існує швидкий шлях закінчення російсько-української війни.

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що укладення миру з Росією залежить не лише від рішення України, а й від рішення Євросоюзу. Про це він заявив під час конференції "Європа та світ", передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Що сказав Боррель

Верховний представник ЄС зазначив, що українці не можуть захиститися від російської агресії без європейської допомоги. Крім того, він заявив, що знає швидкий шлях завершити цю війну. Втім, Боррель наголосив, що для Євросоюзу важливо не лише коли закінчиться війна, а і як саме.

Я знаю, як швидко закінчити війну. Якщо я перестану підтримувати Україну, це закінчиться капітуляцією українців. Хіба ми хочемо, щоб війна закінчилася саме так?

Я думаю, що ні. Ми не можемо дозволити Путіну поставити маріонетковий уряд в Києві та мати російську армію на польському кордоні,

– сказав Боррель.

Він додав, що якби Владімір Путін знав, що ЄС разом із союзниками буде підтримувати Україну, то подумав би двічі перед вторгненням півтора року тому.

Також Боррель відповів на запитання, що буде робити ЄС у разі перемоги Дональда Трампа.

"Я сподіваюся цього не станеться", – сказав він.



Виступ Жозепа Борреля на конференції "Європа та світ" / Фото Софії Назаренко, 24 Канал

Боррель нещодавно відвідав Україну