Незрозуміло, – Боррель про готовність Росії виконувати мінські домовленості

Жозеп Боррель заявив, що йому "незрозуміло", чи Росія має намір виконувати мінські домовленості. Відповідну заяву голова європейської дипломатії зробив після наради з міністрами оборони країн Євросоюзу.

За словами Борреля, політики обговорили нарощення російських військ поблизу кордону з Україною, а також – в окупованому Криму. Головний дипломат ЄС наголосив, що імплементація мінських угод є єдиним шляхом до тривалого політичного рішення.

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Але залишається незрозумілим, чи хоче Росія повною мірою долучатися у цьому сенсі. При цьому "незрозуміло" – це м'яке слово,

– наголосив Боррель.

держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Позиція Борреля щодо Росії

Жозеп Боррель розповів, що Європейський Союз має відреагувати, якщо Росія перейде червоні лінії щодо Донбасу.

Політик наголосив: "Росія повинна припинити провокації і співпрацювати над зниженням напруги".

Окрім того, лідери ЄС проведуть 25 травня у Брюсселі очний саміт. Одним з пріоритетних питань стане тема відносини з Росією.