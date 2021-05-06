Незрозуміло, – Боррель про готовність Росії виконувати мінські домовленості

Жозеп Боррель заявив, що йому "незрозуміло", чи Росія має намір виконувати мінські домовленості. Відповідну заяву голова європейської дипломатії зробив після наради з міністрами оборони країн Євросоюзу.
Джерело:Інтерфакс-Україна
За словами Борреля, політики обговорили нарощення російських військ поблизу кордону з Україною, а також – в окупованому Криму. Головний дипломат ЄС наголосив, що імплементація мінських угод є єдиним шляхом до тривалого політичного рішення.
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Але залишається незрозумілим, чи хоче Росія повною мірою долучатися у цьому сенсі. При цьому "незрозуміло" – це м'яке слово,
– наголосив Боррель.
Позиція Борреля щодо Росії
- Жозеп Боррель розповів, що Європейський Союз має відреагувати, якщо Росія перейде червоні лінії щодо Донбасу.
- Політик наголосив: "Росія повинна припинити провокації і співпрацювати над зниженням напруги".
- Окрім того, лідери ЄС проведуть 25 травня у Брюсселі очний саміт. Одним з пріоритетних питань стане тема відносини з Росією.