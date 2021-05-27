Боррель розповів, які санкції можуть чекати на Білорусь

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу 27 травня почнуть обговорювати секторальні економічні санкції проти Білорусі. До такого кроку вдадуться після інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair в аеропорту Мінська та затримання журналіста Романа Протасевича і його дівчини.
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що санкції можуть торкнутися компаній, близьких до режиму Олександра Лукашенка.
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ЄС розглядає санкції проти Білорусі
Викрадення літака і затримання 2 пасажирів абсолютно неприпустимі, і ми почнемо обговорювати введення секторальних і економічних санкцій,
– наголосив Боррель.
Міністри закордонних справ країн ЄС розпочнуть розгляд нових обмежень вже 27 травня.
Боррель додав, що наразі ведеться робота над новим пакетом санкцій щодо посадовців Білорусі. Згодом у мережі з'явилася інформація, що обговорюють санкції щодо експорту калійних добрив і транзиту російського газу.
Глава МЗС Німеччини Хайко Маас додав, що Євросоюз прагне націлити санкції на економічну структуру і фінансові операції Білорусі.Зверніть увагу! Раніше ЄС вирішив заморозити інвестиційну допомогу для Білорусі розміром у 3 мільярди євро. Її не поновлять доти, поки країна "не стане демократичною".
Затримання Протасевича: що відомо
- 23 травня білоруські диспетчери заявили, що пасажирський літак, який прямував з Афін до Вільнюса, замінували. Через це його посадили в аеропорту Мінська. Там силовики обшукали пасажирів та затримали журналіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу, водночас жодної вибухівки не знайшли.
- Мати активіста повідомляла, що він нібито у лікарні у важкому стані. Однак білоруська влада це спростувала та опублікувала відео, на якому Протасевич говорить, що все добре і насправді він нібито у СІЗО, хоча на обличчі активіста виднілися сліди від побоїв.
- Крім того, оприлюднили відео допиту Софії Сапеги, яка "зізналася", що є редакторкою телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", який публікує особисту інформацію правоохоронців.
- Після затримання журналіста та його дівчини міжнародна спільнота закликала відпустити їх та накласти нові санкції на Білорусь. Низка країн світу заборонила авіасполучення з Мінськом.