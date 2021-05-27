Боррель розповів, які санкції можуть чекати на Білорусь

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу 27 травня почнуть обговорювати секторальні економічні санкції проти Білорусі. До такого кроку вдадуться після інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair в аеропорту Мінська та затримання журналіста Романа Протасевича і його дівчини.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що санкції можуть торкнутися компаній, близьких до режиму Олександра Лукашенка.

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ЄС розглядає санкції проти Білорусі

Викрадення літака і затримання 2 пасажирів абсолютно неприпустимі, і ми почнемо обговорювати введення секторальних і економічних санкцій,

– наголосив Боррель.

Міністри закордонних справ країн ЄС розпочнуть розгляд нових обмежень вже 27 травня.

Боррель додав, що наразі ведеться робота над новим пакетом санкцій щодо посадовців Білорусі. Згодом у мережі з'явилася інформація, що обговорюють санкції щодо експорту калійних добрив і транзиту російського газу.

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас додав, що Євросоюз прагне націлити санкції на економічну структуру і фінансові операції Білорусі.

Затримання Протасевича: що відомо