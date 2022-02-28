Боррель скликав екстрену зустріч глав Міноборони ЄС через війну Росії проти України

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Про це Жозель Боррель повідомив у своєму твіттер-акаунті.

Заява Жозеля Борреля

Сьогодні скликаю міністрів оборони країн ЄС, щоб обговорити останні події в Україні, пов'язані із нічим не спровокованим нападом Росії. Ми обговоримо подальші невідкладні потреби та скоординуємо нашу допомогу,

– написав Боррель.

Нагадаємо, що Євросоюз та інші країни вводять жорсткі санкції проти Росії. Країну відключать не тільки від SWIFT, але і заморозять активи Центрального банку.

Також повідомлялося, що Євросоюз закрив небо для російських літаків.

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