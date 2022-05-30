Боррель сподівається на домовленість щодо нафтового ембарго до початку саміту ЄС
Джерело:Reuters
Напередодні саміту ЄС глави держав-членів можуть ухвалити рішення стосовно нафтового ембарго. Таке припущення висловив Жозеп Боррель.
Він підкреслив, що шостий пакет санкцій потрібно ухвалювати. А найважливішим його пунктом є саме нафтове ембарго щодо Росії.
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Рішення повинні ухвалити одноголосно
Нам потрібно ухвалити рішення одноголосно. Вчора вдень, а також сьогодні вранці були важкі переговори,
– підкреслив Жозеп Боррелль під час ефіру телеканалу France Info.
Він також наголосив на тому, що сьогодні (30 травня – 24 канал) країни-члени ЄС зможуть дійти згоди. А це означає, що невдовзі санкційний зашморг навколо Росії може ще тугіше затягнутися.
Нагадаємо, що в неділю дійти згоди країни, які входять до складу Євросоюзу, не змогли. Водночас у представників було бажання дійти до спільного знаменника у питанні ембарго на нафту з країни-агресорки напередодні саміту ЄС.
Угорщина не стане на заваді
В ефірі Борреля спитали, чи розглядає він можливість виключення пункту про ембарго з чергового санкційного пакета. Зокрема через те, що Угорщина ніяк не може визначитися з тим, що вона хоче отримати замість свого голосу "За". Боррель відповів категорично.
Ні, я так не думаю... врешті-решт буде угода,
– підкреслив він.
Дійти певної згоди вдалося завдяки низці маніпуляцій і правок. Так, до кінця року Росія не зможе постачати свою нафту до країн ЄС до кінця 2022 року. Натомість у неї буде можливість це робити завдяки нафтопроводу "Дружба". Саме через нього Угорщина, Словаччина та Чехія отримують нафту від країни-агресорки.
Таке рішення, підкреслив Боррель, дозволило врахувати потреби кожного члена ЄС. Таким чином ці три держави, які споживають від 7 до 8% російської нафти, матимуть "додатковий час для коригування".
- Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк підкреслив, що новий проєкт отримав чергову правку. У ній Європейська Рада закликає пришвидшити розгляд питання, пов'язаного з "тимчасовим винятком для сирої нафти, яка постачається нафтопроводом".
- Раніше Йозвяк зазначив, що відсутність домовленостей стосується не лише нафтового ембарго та позиції Угорщини. Як з'ясувалося, деякі держави прагнуть, щоб громадяни Росії мали можливість продовжувати купувати нерухомість в ЄС.
- Свою ж думку стосовно Угорщини висловив політолог Петро Олещук. Він зазначив, що ЄС дійсно ведеться на спроби країни його шантажувати. І найгірше те, що це негативно впливає не лише на ситуацію в Україні, а й в усьому союзі.
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