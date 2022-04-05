Боррель вирішив видворити деяких дипломатів із постійного представництва Росії при ЄС

Деяких російських дипломатів видворять із постійного представництва Росії при ЄС. Відповідне рішення озвучив 5 квітня Жозеп Боррель.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зауважив, що цих людей оголосять персонами нон грата. Вони беруть участь у діяльності, яка суперечить їхньому дипломатичному статусу.

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Я ухвалив рішення визнати персонами нон грата кілька співробітників постійного представництва Росії при ЄС за участь у діяльності, яка суперечить їх дипломатичному статусу,

– наголосив Боррель.

Також головний дипломат ЄС збирається невдовзі відвідати Київ. До української столиці Боррель прибуде разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

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