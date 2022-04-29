Боррель "вражений та шокований" ударами Росії по Києву, де були генсек ООН і прем’єр Болгарії

Джозеп Борель теж шокований ударами російських окупантів по Києву. Адже в той час у столиці перебували генсекретар ООН Антоніу Гутерреш і прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков.

На думку Борреля, Росія знову демонструє нехтування міжнародного права. Про це він заявив 28 квітня.

До теми Генсек ООН шокований ракетним ударом по Києву під час його візиту, – BBC

"Шокований і вражений російськими ракетними ударами по Києву та інших містах України. Росія знову демонструє своє кричуще нехтування міжнародним правом, бомбардуючи місто, у той час як там присутній генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш разом із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим", – написав Боррель.

Генсек ООН теж був шокований

Антоніу Гутерреш сказав, що був шокований через ракетний удар по Києву. Адже Росія знала, що в той час він перебував у столиці для переговорів із Зеленським.

До слова, окупанти вгатили по Києву 28 квітня. За попередніми даними, постраждали 10 людей.

Вас може зацікавити – Спільний брифінг Зеленського та Антоніу Гутерреша: відео