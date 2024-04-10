Боррель: армії ЄС мають 100 батарей Patriot, та неспроможні надати сім з них Україні

Високий представник ЄС заявив, що європейські армії мають орієнтовно 100 батарей Patriot. Проте вони не можуть надати Україні сім, про які Київ просить.

Жозеп Боррель пояснив, що Європейський Союз має приділяти більше уваги не тільки майбутньому відновленню України, проте й запобігти руйнаціям у нашій країні зараз.

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Що сказав Боррель про необхідність допомогти Україні

Найкращий спосіб витратити менше на реконструкцію – це витратити більше на те, щоб запобігти руйнуванням. А українці не мають можливостей уникнути руйнації, тому що, чесно кажучи, ми повинні робити більше і швидше, щоб вони мали необхідні можливості,

– заявив Боррель.

Він пригадав, що спілкувався з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Український дипломат попросив сім батарей Patriot для захисту України.

"Неможливо уявити, що ми не змогли їх забезпечити, враховуючи, що західні армії мають близько 100 батарей Patriot. І однаково ми не можемо надати сім, про які вони відчайдушно просять", – сказав Високий представник ЄС.

Україна просить у партнерів Patriot: коротко