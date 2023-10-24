Ніхто не зобов'язує Угорщину бути в ЄС, – Боррель жорстко відповів Орбану на заяву про окупацію

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан регулярно відзначається дивними заявами. У понеділок 23 жовтня, у річницю початку угорської революції 1956 року, він порівняв дії Брюсселя із діями Москви.

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ніхто не зобов'язує Угорщину бути частиною Євросоюзу. Про це він заявив під час конференції "Європа та світ", передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Заява Борреля

Боррель зазначив, що Угорщина знає про окупацію ще з радянських часів.

Чесно кажучи, я не бачу ніякої схожості між радянською окупацією Будапешта і тим, що відбувається в Берлемоні. Я не бачив жодного танку там. Ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС,

– відповів Боррель.

Про що говорив Орбан

Берлемон – це будівля в Брюсселі, де розташована штаб-квартира Європейської комісії. Угорська революція 1956 року тривала менш як місяць і була придушена радянськими військами. Її початок 23 жовтня є в Угорщині національним святом.

Він виступав у місті Веспрем, але на заході були тільки державні ЗМІ. За словами Орбана, Європейський Союз буцімто нав'язує Угорщині модель ліберальної демократії, чужу для угорців. Також Брюссель нібито вдається до тих методів проти Угорщини, які раніше застосовувала радянська Москва, тож "історія повторюється".

На щастя, те, що колись було трагедією, зараз у кращому випадку є комедією. На щастя, Брюссель – це не Москва. Москва була трагедією. Брюссель – це просто погана сучасна пародія,

– висловився Орбан.

Угорщина досить довго є членом Євросоюзу – із 2004 року. Віктор Орбан на посаді прем'єр-міністра уже вдруге, друга його каденція почалася у 2010 році. Цей політик регулярно відзначається скандальними заявами.

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Орбан і Путін

У жовтні Орбан зустрівся з Путіним. Він подякував "Росатому" та "Газпрому" за поставки і сказав, що Угорщина не хотіла протистояти Росії.