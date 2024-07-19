Борти Ту-95МС піднялись у небо на заході Росії: пабліки розповіли, куди вони летять

Два російські борти Ту-95МС пізно ввечері 19 липня злетіли у небо близько 21:15. Вочевидь, вони проводять передислокацію в межах Західного регіону.

Про це повідомляє телеграм-паблік "Монітор", передає 24 Канал та розповідає про небезпеку.

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Ту-95МС злетіли у Росії

Курс бортів – південно-східний з вектором на Саратовську область ворожої держави.

Як зазначають телеграм-канали, входження в Саратовську чи Волгоградську області Росії слід очікувати близько 23:30.

Ту-95, також відомий як "Ведмідь", є стратегічним бомбардувальником і ракетним носієм, розробленим в СРСР під час холодної війни. Він залишається на службі в Повітряно-космічних силах Росії і відомий своїм характерним дизайном та тривалим строком експлуатації.

Літак має максимальну дальність польоту понад 12 000 кілометрів без дозаправки, що дозволяє йому здійснювати тривалі стратегічні місії. Для росіян це означає – атакувати Україну крилатими ракетами класу "повітря – земля".

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Йдеться про ракети Х-55, а також Х-101, якими російські окупанти неодноразово завдавали ударів по нашій державі. Скажімо, 8 липня загарбники здійнсили ракетний обстріл дитячої лікарні "Охматдит" саме ракетою Х-101, внаслідок чого загинули люди.