Під час боїв у Бахмуті загинув розвідник Артур "Махно" Пашкуляк

Під час боїв у Бахмуті загинув розвідник Артур Пашкуляк. Він мав позивний "Махно".

У березні 2022 року він як доброволець приєднався до Батальйону імені Шейха Мансура, показав себе як відважний воїн та ефективний командир.

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Що відомо про військового

"Махно" брав участь в обороні Києва, а потім – в боях за Гуляйполе в Запорізькій області. Далі вже як боєць ГУР МО України вирушив обороняти Україну на один з найтяжчих напрямків – у Бахмут.

Побратими згадують про важке поранення Артура в руку, яке він отримав у Бахмуті під час перших виїздів. Уже наступного дня після поранення "Махно" повернувся у стрій. Він був людиною незламної волі та оптимізму.

Посмертно Артур Пашкуляк нагороджений відзнакою ГУР МО України за виконання спецзавдання.

Болючі втрати для України

Нещодавно стало відомо, що у боях за Україну загинув воїн ЗСУ Євген Кулєпов з Енергодара. Він воював на Бахмутському напрямку.

У Бахмуті 7 квітня 2023 року в бою загинув студент НаУКМА Іван "Фізик" Рибитва. Захиснику було лише 19 років.

Після звільнення Київщини Іван Рибитва вийшов з ДФТГ. Протягом року він сумлінно готувався та вчився, успішно пройшов відбір у 3-тю Окрему Штурмову Бригаду, а в січні 2023 року доєднався до лав Збройних Сил.

Нещодавно на фронті загинув командир роти вогневої підтримки 49 ОМБр Артур Асадов. До війни він працював в Ukrainian Film Division.

Також у боях за Бахмут загинув 26-річний Андрій Воробкало, який повернувся до України з Греції, щоб боронити рідну землю.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Артура Пашкуляка.