Українські захисники змусили тікати цілий "мурашник" окупантів під Соледаром: пекельне відео
Станом на сьогодні Соледар – одна з найгарячіших точок на мапі бойових дій. Однак попри намагання окупантів захисники України мужньо відстоюють місто та завдають ворогові шалених втрат.
Зокрема в мережі появилося відео від українських військових, які "невидимим оком" спостерігали за самовпевненою ходою та втечею з втратами загарбників. Так, автор відеозапису спершу зазначив, що у бік українських військових рухалися десятки окупантів, пише 24 Канал.
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Вижили менше половини
Потоптатися по нашій землі в одному місці вирішили від 20 до 30 окупантів. Такі величезні сили знадобилися, вочевидь, для атаки українських позицій, однак результат окупантам навряд сподобався.
Адже, як видно з відео, "чомусь" назад поверталося уже значно менше загарбників, менше половини. При цьому тікали вони так хутко, що складалося враження, ніби це пришвидшене відео, а не зйомка у реальному часі. Тож, як зазначив сам військовий, атаку гарматного м'яса Росії українські воїни успішно відбили.
Якби не онлайн-запис, я сказав би, що з пришвидшенням тікають. Біжать, тварюки,
– сміявся військовий.
Далі буде
Тим, хто вижив, вочевидь, радіти новому дню залишилося не так вже й довго. Адже військові прослідкували, куди саме втікали росіяни, та між собою обговорювали майбутній удар по ним.
Чи відбувся він за лічені хвилини, чи з настанням темряви, як на початку говорив захисник – невідомо. Однак зрозуміло одне – військові України перетворюють рідну землю на справжнє пекло для окупантів, щоб ті, кому пощастить вижити, на все життя запам'ятали та передали нащадкам, що потикатися зі зброєю до українців – завжди погана ідея.
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Що відбувається у Соледарі: коротко
- Не змігши захопити Бахмут, окупанти перемкнули свою увагу на Соледар. Тому зараз у місті точаться самі жорсткі бої. Зокрема відомо, що окупанти з Херсона перекинули до Соледара та Кремінної елітних російських десантників та вагнерівців.
- В Міноборони заявили, що зараз у Соледарі підступи до позицій усіяні тілами ворога. Вони буквально лежать під ногами наших військових. Також військовий аналітик Олексій Гетьман зазначив, що українські військові поклали там вже кілька тисяч спецпризначенців Росії.
- Прокоментували втрати росіян й в ОП. Так, радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, що наразі неможливо сказати точно, які втрати має російська армія на цьому напрямку. Однак мовиться не про тисячу чи дві, а про десятки тисяч 200-х окупантів.
- Зазначимо, що нещодавно Пригожин похизувався, буцімто місто уже під контролем вагнерівців. Однак це не так. Ба більше, через інтенсивні бої, за словами заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу України Олексія Громова, контроль міста тією чи іншою стороною наразі оцінювати недоречно.