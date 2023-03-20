Молодий командир, який врятував життя 80 побратимів, загинув у боях за Бахмут

У боях за Бахмут загинув Володимир Лавренюк із позивним "Барні". Командир 2 роти батальйону "Поліська Січ" врятував життя 80 побратимів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Володимир спочатку добровільно вступив до житомирської Територіальної оборони, а потім у березні 2022 року доєднався до лав ЗСУ, передає 24 Канал.

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Лавренюк був командиром батальйону

Лавренюк розпочинав свій бойовий шлях на посаді командира взводу, з яким брав участь у боях з окупантами у найгарячіших точках Донецької та Луганської областей.

Розповідаючи про свій взвод на радіо НВ, Володимир зазначав, що люди зібралися в ньому абсолютно різні: "І меблярі, і ті, хто мали контракти на півмільйона гривень за об'єкт. Вони все кинули та приїхали у військкомат, прагнули захищати свою Україну. Є молоді хлопці, які були на момент вторгнення за кордоном, і теж покинули роботу з зарплатою 3500 – 4000 євро і приїхали сюди захищати країну".

Він також зазначав, що у його підпорядкуванні були й дуже мотивовані люди, і ті, хто псував картинку – вони не розуміли, навіщо прийшли служити та мали пристрасть до алкоголю: "Не знаю, як військкомати їх відбирали. І з ними доводиться боротися".

Захисник загинув у лютому

"Барні" з побратимами пройшов запеклі бої за Лисичанськ і був вдячний командирам, які вчасно вивели солдатів із міста та не залишили їх у біді.

Лавренюк вважав, що звільняти втрачені міста Луганської області буде важко, бо там залишилися переважно ті, хто чекав на "рускій мір". Однак водночас був упевнений, що Україна поверне свої території: "Нічого, буде трохи важче, але ми впораємось із цим".

8 лютого стало відомо, що Лавренюк загинув під час бойового завдання на Донеччині.

Володимир був випускником факультету фізичного виховання та спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка, який закінчив із відзнакою. А необхідні кваліфікаційні вимоги для кандидата у майстри спорту Лавренюк виконав на Кубку України зі спортивного лижного туризму.