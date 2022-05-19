У боях за Україну загинула 19-річна студентка Олександра Анік’єва

5 травня під час несення служби в лавах ЗСУ загинула студентка Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського Олександра Анік’єва. Захисниці України було лише 19 років.

Сумну звістку повідомили 14 травня на фейсбук-сторінці її навчального закладу. З 24 лютого дівчина захищала Київ в лавах тероборони, згодом стала добровольцем у ЗСУ.

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Дівчина мріяла займатися книговидавництвом

Допоки Росія продовжує відправляти на війну "гарматне м'ясо", яке навіть не розуміє, за що саме бореться, нашу країну захищає цвіт нації. Герої та героїні щодня вмирають за нашу свободу й серед них – зовсім юні воїни, такі як Олександра Анік’єва.

Як розповідають на сторінці КПІ імені Ігоря Сікорського, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олександра пішла захищати Батьківщину зі зброєю в руках. Спершу – у лавах ТрО, а згодом – серед інших добровольців, які служили у Збройних Силах України.

Дівчина навчалася на кафедрі технології поліграфічного виробництва, проте російські окупанти не дали їй завершити навчання та побудувати успішну кар'єру. Захищаючи Україну, вона перекваліфікувалася у стрільця.

Олександра мріяла стати мисткинею книги, нести гармонію й красу в цей світ. Але сталося інакше: у свої 19 квітучих літ вона загинула, захищаючи Батьківщину як стрілець ЗСУ,

– написали її викладачі.

Мирослава Перевальська, яка викладала живопис у групі Олександри, визнає, що ця дівчина стала вчителем для інших та стала прикладом мужності, яка є в небагатьох.

Схиляємося перед її сміливістю й патріотизмом. Викладачі, студенти, співробітники висловлюють глибокі співчуття родині Олександри. Вічна пам’ять!

– йдеться дописі.

Інші втрати серед наших захисників: останні новини Двоє рятувальників з Луганщини трагічно загинули через російських окупантів. Вони до останнього допомагали місцевим мешканцям, які не встигли евакуюватися. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, вони допомагали гасити пожежі та розміновували обстріляні будівлі.

Увечері 15 травня 227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ мужньо витіснив російських окупантів на ділянку державного кордону між Україною та Росією. Утім, під час боїв за визволення Харківщини від російських загарбників загинули п'ятеро наших героїв.

Станом на 15 травня на території заводу "Азовсталь" загинули вже 15 жінок. Про це повідомив Святослав "Калина" Паламар. До теми – на Київщині продовжують знаходити тіла цивільних: дивіться відео

Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьким загиблої захисниці.