Бояться провокацій: влада Росії відмовилася пускати вантажівки на Кримський міст

У Росії все більше поширюються панічні настрої. Справа дійшла до того, що вантажівкам досі заборонено рухатися Кримським мостом, бо буцімто "очікують провокацій".

Кремлівські пропагандисти стверджують, що зараз є "постійні провокації" щодо Кримського мосту. Ба більше, влада Росії порекомендувала користуватися так званими "новими дорогами" через тимчасово окуповані території України.

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"Заборона з метою безпеки"

Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що наразі потреби запускати рух вантажівок Кримським мостом немає. Окрім того, росіяни заявляють про буцімто "провокації" та "постійні спроби впливу". Тому з метою безпеки окупанти не хочуть пускати вантажівки на міст.

Ми це питання розглядали. Щобільше, ми планували запустити. Але зараз з погляду безпеки вирішили поки цього не робити, бо постійно є спроби провокацій та впливу на Кримський міст,

– заявив окупант.

Окрім того, Хуснуллін пояснив, що наразі влада "не хоче ризикувати". Людям рекомендують користуватися "новими дорогами" через тимчасово окуповані території. Також росіяни пропонують вантажівкам виконувати маршрути, використовуючи поромні переправи.

Зазначимо, що окупанти заборонили вантажівкам рухатися Кримським мостом ще у жовтні 2022 року.

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