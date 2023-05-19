Бояться провокацій: влада Росії відмовилася пускати вантажівки на Кримський міст
Джерело:"Крим.Реалії "
У Росії все більше поширюються панічні настрої. Справа дійшла до того, що вантажівкам досі заборонено рухатися Кримським мостом, бо буцімто "очікують провокацій".
Кремлівські пропагандисти стверджують, що зараз є "постійні провокації" щодо Кримського мосту. Ба більше, влада Росії порекомендувала користуватися так званими "новими дорогами" через тимчасово окуповані території України.
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"Заборона з метою безпеки"
Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що наразі потреби запускати рух вантажівок Кримським мостом немає. Окрім того, росіяни заявляють про буцімто "провокації" та "постійні спроби впливу". Тому з метою безпеки окупанти не хочуть пускати вантажівки на міст.
Ми це питання розглядали. Щобільше, ми планували запустити. Але зараз з погляду безпеки вирішили поки цього не робити, бо постійно є спроби провокацій та впливу на Кримський міст,
– заявив окупант.
Окрім того, Хуснуллін пояснив, що наразі влада "не хоче ризикувати". Людям рекомендують користуватися "новими дорогами" через тимчасово окуповані території. Також росіяни пропонують вантажівкам виконувати маршрути, використовуючи поромні переправи.
Зазначимо, що окупанти заборонили вантажівкам рухатися Кримським мостом ще у жовтні 2022 року.
Ситуація в Криму: останні новини
- У четвер, 18 травня, у тимчасово окупованому Криму пролунав потужний вибух. У селі Чистеньке неподалік Бахчисараю декілька вагонів з зерном зійшли з рейок. Пропагандисти істерять, що на залізниці буцімто сталася "диверсія".
- Розвідка Британії стверджує, що так звана "диверсія" на залізниці могла зірвати постачання ракет Чорноморському флоту Росії. У британському Міноборони заявили, що окупанти намагатимуться відремонтувати колії якомога скоріше, аби не відчути затримок у постачанні зброї.
- У Севастополі 18 травня пролунала серія потужних вибухів, які неабияк налякали місцевих жителів. Окупанти заявили, що буцімто проходять навчання російських військових.
- Російські ракети, якими окупанти завдають ударів по території України, почали падати під носом окупантів. Так, "Калібр", якими росіяни завдавали ударів у ніч проти 17 травня, упав на території окупованого Криму. Один із жителів знайшов крилату ракету на власному городі.
- Під Джанкоєм 12 травня самоліквідувався військовий гелікоптер Мі-28. За попередньою інформацією, причиною аварії стали технічні несправності. Усі, хто був на борту вертольота, загинули.