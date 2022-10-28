З боєприпасами для HIMARS: Пентагон оголосив про допомогу для України на 275 мільйон доларів

США оголосили про виділення нового пакету допомоги для України. До нього входять боєприпаси для реактивних систем HIMARS.

Яку зброю нададуть Україні США

Вартість озброєння становить 275 мільйонів доларів. Про це на брифінгу, який відбувся 28 жовтня, заявила речниця Пентагону Cабріна Сінгх.

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То ж в Україну надійдуть ще 2,7 мільйона снарядів та 125 броньованих машин Humvee.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак подякував американським партнерам за допомогу й підтримку.

Ще більше боєприпасів для HIMARS та артилерії, озброєння і техніки. Дякуємо нашим союзникам. Росія боїться сучасної зброї в руках українських воїнів,

– заявив Єрмак.

Зауважимо, за кілька годин до офіційного оголошення американські ЗМІ вже розсекретили перші деталі нової допомоги для України. Там зазначали, що ця зброя допоможе Збройним Силам України у контрнаступі.

Попередній пакет схвалили лише нещодавно

Лише кілька днів тому, 15 жовтня, США оголошували про 23 пакет допомоги для України. Його вартість становила 725 мільйонів доларів.

На ці гроші Києву передали боєприпаси до HIMARS, 23 тисячі 155-міліметрових артилерійських снарядів, стрілецьку зброю та набої до неї, понад 200 позашляховиків HMMWV, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM та інше озброєння.

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Допомога Україні від світу: останні новини

27 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що незабаром в Україну прибуде військова допомога з Іспанії. Що саме надасть країна – невідомо, однак міністр зазначив, що це наблизить нашу перемогу.

Тим часом президент Ізраїлю Іцхак Герцог виправдався після критики, якою його засипали через ненадання Україні систем ППО. Ізраїльський лідер заявив, що в озброєнні є певні "секрети" і він переживає, щоб вони "не потрапили до рук ворогів".

Австралія вирішила надіслати Україні додаткові 30 бронеавтомобілів Bushmaster.

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