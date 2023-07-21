В Україні масово вироблятимуть боєприпаси для дронів: Кабмін ухвалив проєкт
Джерело:Тарас Мельничук
Експериментальний проєкт будуть реалізовувати два роки. Зокрема, приватні компанії легально зможуть виробляти боєприпаси для безпілотників, а держава врегулює вимоги до виробництва.
Одразу декілька українських міністерств внесли пропозицію реалізувати експериментальний проєкт щодо розроблення боєприпасів для БпЛА, і уряд погодив її на засіданні 21 липня. Про це повідомляє Тарас Мельничук, представник уряду в Верховній Раді.
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Пропозиція створити такий проєкт належить Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерству оборони та Міністерству цифрової трансформації.
У рамках проєкту протягом двох років будуть розробляти, виробляти, закупляти та постачати боєприпаси до безпілотних систем і бойових частин безпілотних систем для сил безпеки та оборони України.
Така діяльність буде вважатися господарською – для неї встановлять організаційні та технологічні вимоги, а отже її буде врегульовано законодавчо.
Що зміниться після постанови
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров уважає, що постанова уряду поклала початок масовому виробництву в Україні боєприпасів для БПЛА.
За його словами, держава визначить, як саме будуть виробляти, закупляти та постачати боєприпаси до безпілотників.
Виробники боєприпасів зможуть офіційно отримати цей статус і знати чіткі вимоги, яких їм слід дотримуватися під час виготовлення продукції.
Приватні компанії зможуть легально виробляти боєприпаси для дронів. А українські воїни отримуватимуть якісні та інноваційні рішення. Це великі можливості для розробки й масштабування технологічних продуктів,
– анонсує Михайло Федоров.
І підкреслює: що більше дронів маємо, то більше боєприпасів до них потребуємо.
Міністр стверджує: саморобні конструкції, до яких вдаються наші воїни, щоб обладнати дрони гранатами, мінами та іншими боєприпасами, не завжди надійні та ефективні.
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