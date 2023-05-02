Україна в серпні отримає додаткові боєприпаси для Gepard, – Шольц

Німеччина продовжує висловлювати свою беззаперечну підтримку Україні та засвідчує це діями. Зокрема, у Берліні пообіцяли надати Збройним Силам більше снарядів для зенітно-ракетних комплексів Gepard.

Від початку повномасштабного вторгнення ФРН передала нашій державі 32 ЗРК Gepard. Також у понеділок, 1 травня, канцлер Олаф Шольц пообіцяв, що ЗСУ отримають додаткові боєприпаси для цієї техніки уже влітку.

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"Від ударів по Росії слід утриматись"

Як зазначив глава уряду Німеччини, просто зараз налагоджується виробництво снарядів для Gepard. Ймовірно, Україна їх отримає уже в серпні 2023 року.

Окрім того, він наголосив, що нашій державі варто утриматись від того, аби використовувати це озброєння задля обстрілів російських територій.

Цієї позиції дотримуються й інші західні держави, які постачають Україні зброю для протидії російському нападу. За всієї необхідної допомоги має бути зроблено все, аби запобігти війні між Росією і НАТО,

– сказав Шольц.

Власне, зазначимо, що за увесь час наша держава отримала від Німеччини 6 тисяч боєприпасів для зенітно-ракетних установок Gepard. У Берліні розглядають можливість надання нам ще 3 систем та 300 тисяч снарядів до них.

Зброя необхідна для контрнаступу