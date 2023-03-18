Можна компенсувати літаками F-16, – Мусієнко про нестачу снарядів для ЗСУ
The New York Times повідомляє, що на Заході вистачить снарядів лише для одного великого контрнаступу України. Водночас наші союзники зараз нарощують зусилля, щоб прибрати снарядний дефіцит, який є в Україні.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що наростити виробництво снарядів не можливо за один день чи за один місяць – на це потрібні роки. Він зазначив, що це об'єктивно правдиві речі.
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Потрібно запускати виробництво
За його словами, зараз, враховуючи брак снарядів, який є на складах союзників, про що вони говорять і про що пишуть у своїх ЗМІ, зазначається їми, що їх залишилось на певний період часу.
І тому потрібно цими снарядами максимально ефективно скористатися, щоб спробувати деокупувати якомога більше української території – в ідеалі звільнити всю, що окупована російськими військами і вийти на кордони 1991 року,
– підкреслив він.
Аналітик наголосив, що США, європейські країни починають нарощувати виробництво боєприпасів.
ЄС чекає на підписання документа про гарантію, що країни Євросоюзу і України будуть протягом 3 років закуповувати снаряди – навіть після закінчення війни. Є надія, що найближчим часом відповідні документи будуть підписані,
– відзначив Мусієнко.
Проте він зазначив, що це більшою мірою питання майбутнього.
"Нам поставляються снаряди, також ми використовували ті, що є на складах. Але потрібно запускати виробництво. У Росії та ж сама ситуація. У них вичерпуються снаряди, а власний ВПК не встигає, тому вони шукають їх у Китаї, в Ірані, Північній Кореї, М'янмі – по світу, де тільки можуть", – зауважив експерт.
Олександр Мусієнко прокоментував дефіцит снарядів в Україні: дивіться відео
Як можна компенсувати
На його думку, компенсувати дефіцит снарядів в Україні можна було б декількома способами:
- наявністю авіації – багатоцільових літаків, таких як F-16. Вони можуть завдавати удари по наземних цілях ракетами "повітря – земля";
- використанням у більшій кількості керованих бомб JDAM;
- використанням далекобійних ракет.
Він повідомив, що у The Wall Street Journal вийшов матеріал, в якому президента США Джозефа Байдена закликають надати Україні безпілотники Reaper і далекобійні ракети.
"Це США може зробити у відповідь не те, що російські літаки пошкодили американський Reaper над Чорним морем. Вже лунають прямі заклики у ЗМІ. До цього закликають сенатори та члени Конгресу. І в Україні всі підтримують таке рішення. Але поки що воно реалізується не повною мірою", – наголосив Олександр Мусієнко.
Постачання Україні озброєння: важливе
- Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонував надати на спільну закупівлю боєприпасів для України 1 мільярд євро. Найближчим часом Євросоюз підпише спільний план закупівель боєприпасів для України. Втім, того мільярда, який пропонує Боррель, не вистачить на всі потреби ЗСУ, тому ця цифра може збільшитися.
- 20 березня у Брюсселі відбудеться засідання міністрів закордонних справ та оборони ЄС. Головним питанням стане узгодження плану надання боєприпасів Україні та продовження підтримки від ЄС.
- Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що обіцяні бойові броньовані машини AMX-10 RC вже прибули до України. Наразі невідомо, скільки одиниць цієї техніки отримала наша держава. Лекорню зазначив, що деякі з бронемашин AMX-10 RC, які нещодавно прибули до України, вже відправили на передову.