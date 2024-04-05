Це 2 важливі компоненти: командир сказав, що покращить роботу ЗСУ на фронті

Україна зможе стабілізувати ситуацію на фронті завдяки підтримці партнерів. ЗСУ потрібні боєприпаси та літаки F-16 для отримання переваги над противниками.

Таку думку 24 Каналу висловив командир батальйону ударних БпАК "Ахілес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що затримка допомоги призводить до загрози життя українців. Також він додав, що ворог щосили намагається атакувати позиції ЗСУ керованими авіабомбами.

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Боєприпаси

Україна розраховує на допомогу партнерів щодо постачання необхідних боєприпасів. Їхня відсутність – це ризик для життя українських військових.

В головах наших міжнародних партнерів має бути наступна картинка: снаряд рівняється до життя наших громадян,

– зазначив командир батальйону ударних БпАК "Ахілес" 92 ОШБр.

Якщо буде достатня кількість боєприпасів, за словами Федоренка, ситуація на лінії фронту буде стабілізована.

Літаки F-16

На початку березня чеський лідер Петр Павл заявив, що боєприпаси можуть прибути в Україну протягом декількох тижнів. Йдеться про 800 тисяч снарядів , які Чехія знайшла за межами ЄС.

Отримання літаків F-16 дозволить українським військовим мати перевагу над різною зброєю росіян, якою вони зараз володіють, а саме – авіація з керованими авіабомбами. На Авдіївському напрямку, за словами Федоренка, саме керовані авіабомби зіграли важливу роль, які стирали військові позиції з лиця землі.

"Цю тактику противник намагається впроваджувати й на Бахмутському напрямку. Завдяки нашим хлопцям та дівчатам з ППО йому не вдається це зробити так, як він би цього хотів", – зауважив командир батальйону ударних БпАК "Ахілес" 92 ОШБр.

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