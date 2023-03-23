Пакет на 2 мільярди євро: Іспанія приєдналася до угоди ЄС з постачання боєприпасів для України
Джерело:Cope
Нещодавно Євросоюз погодив угоду про закупівлю снарядів для України. Окрім 17 країн-членів та Норвегії до цього важливого рішення також приєдналася Іспанія.
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес у середу підписала проєктну угоду про спільне придбання боєприпасів державами-членами ЄС для поповнення їхніх запасів і продовження надання підтримки Україні.
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До угоди ЄС щодо постачання боєприпасів раніше приєдналися 18 країн, тож Іспанія – дев'ятнадцята. Згідно з рішенням, 2 мільярди євро буде інвестовано в поставку Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів упродовж дванадцяти місяців, як посилення підтримки Києва.
Зазначається, що цей проєкт фінансуватиметься з Європейського фонду миру. Він дозволить "терміново розв'язати проблему нестачі боєприпасів" і "підвищити здатність європейської промисловості реагувати на поточні потреби та майбутні потреби".
Як стверджує Міноборони Іспанії, це перший випадок, коли ЄС використовує механізм спільних закупівель озброєнь, що дозволяє скоротити витрати і "уникнути ризиків затримок через несподівані зміни попиту".
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Що відомо про угоду ЄС щодо постачання боєприпасів Україні
- План щодо постачання боєприпасів нашій державі та поповнення власних складів зі снарядами погодили на засіданні Ради ЄС 20 березня.
- Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що члени ЄС погодились закупити 1 мільярд боєприпасів упродовж 12 місяців. Зокрема, Євросоюз виділить 1 мільярд євро для негайного постачання боєприпасів, а ще 1 – для спільних закупівель. Окрім того, члени Євросоюзу погодилися на збільшення виробничих потужностей.
- Зауважимо, що йдеться про боєприпаси калібром 155 міліметрів.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав це рішення ЄС кроком, який наближає перемогу.