Д**ьмо, – колишній найманець російської ПВК поділився враженнями від армії окупантів

російські військові продовжують бідкатись на "другу армію світу". Своє невдоволення висловив колишній найманець ПВК.

У телефонній розмові окупанта, яку вдалось перехопити спецслужбам, загарбник розмовляв зі своїм батьком. Йому він розповів, як колишній найманець російської ПВК відгукується про армію загарбників.

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Спроба вийшла невдалою

У нас снайпер є, в ПВК був. Вирішив спробувати, що таке російська армія. Каже: "Д**ьмо",

– підкреслив окупант.

Цей самий снайпер, з розповіді бійця, просто вирішив спробувати на собі службу в армії росії. Тож він і перейшов з ПВК до збройних сил країни-агресорки. Очевидно, під впливом кремлівської пропаганди, він думав, що потрапить у "другу армію світу". Але тут на нього очікувало розчарування.

Строковики проходять службу на війні

Але і це ще не все, що розповів військовий своєму батькові. Він зауважив, що строковики в росії не проходять службу у військових частинах. Їх відразу ж відправляють на війну, де ті, без жодного досвіду, мають всі шанси перетворитись на гарматне м'ясо.

Самі ж військові, які свідомо їхали на війну, не підозрювали, що мовиться про Україну. Їм пообіцяли, що відправлять до Сирії або Нагорного Карабаху.

Як зауважують у ГУР МО, перший варіант до вподоби окупантам, бо там вони здебільшого завдають авіаудари, а не використовують піхоту. У другому ж випадку мовиться взагалі про відсутність активної участі у бойових діях. А все тому, що в Карабаху росіяни буцімто входять до складу миротворчої місії.

До слова, якщо ми вже заговорили про втрати ворога, то варто буде пройтись по актуальній статистиці. Так, станом на 20 серпня вдалось знищити вже 44 900 окупантів. А упродовж минулої доби до лав "двохсотих" долучились ще 200 бійців країни-агресорки.

Крім того, ворог щоденно втрачає свою техніку. Так, на брухт уже вдалось перетворити 1907 танків, 4212 бойових броньованих машин, 1018 артилерійських систем, 266 РСЗВ, 141 одиницю засобів ППО.

А ще на балансі армії окупантів на 234 літаки, 197 гелікоптерів, 803 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 190 крилатих ракет, 15 кораблів, 3137 автомобілів і автоцистерн, а також 93 одиниці спеціальної техніки менше.

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