Ми ретельно підготувалися: у чому відмінність оборони Авдіївки від боїв за Бахмут

Окупанти продовжують посилено наступати на Авдіївку. Однак цю ситуацію все ж не варто порівнювати з Бахмутом.

Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, зауваживши, що оборона Авдіївки та Бахмута все ж в дечому відрізняється.

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Чим бойові дії в Авдіївці відрізняються від боїв за Бахмут

Як наголосив Гетьман, Авдіївський напрямок – це ділянка, де ми захищаємо територію вже більш ніж 9 років. Є українські військові, які знають там буквально кожен кущик. Також біля міста розташований Авдіївський коксохімічний завод з потужними стінами та величезними системами підземних комунікацій тощо

Українські військові знали про плани окупантів наступати з півночі та півдня на Авдіївку. Там досі є багато укріплень, а також деякі з доріг вже давно були замінованими. Оборону там постійно організовували ще з 2014 року.

Чи можуть вони перетворити це на Бахмут? Теоретично можливо. Але, якщо в Бахмуті втрати окупантів разом з пораненими були 100 тисяч, то на Авдіївку піде пів мільйона. Бахмут готувався до бойових дій після 2022 року. Я там три рази був. Звичайне місто, де люди жили звичайним життям. Раніше там не було барикад та укріплень. А в Авдіївці ми ретельно підготувалися. Там все укріплювалося останні 9 років. Є велика різниця,

– розповів Гетьман.

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Найімовірніше, окупанти посилено наступають на Авдіївку через політичний наказ Путіна. Такий підхід приводить до значних втрат серед особового складу та військової техніки загарбників. Вони сточують свій наступальний потенціал.

Ситуація в Авдіївці: коротко