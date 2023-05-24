Розуміє, що може опинитися в котлі, – боєць ЗСУ спростував заяви Пригожина щодо Бахмута

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин стабільно "бере" Бахмут з кінця осені. Так він днями заявив, що місто уже повністю під контролем окупантів і навіть проходить зачистка.

Хоч Бахмут вже фактично стертий з лиця землі, частину його все ще контролюють українські захисники. Про це 24 Каналу розповів політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

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Всі будівлі в місті Бахмут росіяни знищили, зараз там тривають бої фактично за гору битої цегли.

Пригожин бачить, що спротив триває, він бачить, що до нас підходять резерви, справедливо кажучи, до них теж підходять. Він бачить, що з півдня по флангу іде 3 штурмова бригада, він бачить, що в нас є успіхи, він бачить, що з півночі йде 57 бригада. Він розуміє, що вагнерівці можуть опинитися в котлі,

– прокоментував Сазонов.

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В передчутті смерті Євгєній Пригожин звітує про захоплення Бахмута і плани щодо передачі його міноборони, аби втекти звідти.

Далі уже, коли українці виб'ють ворога з міста, винний буде Сєргєй Шойгу, Валєрій Герасімов та міноборони Росії.

Пригожин скаже: "ми ж все звільнили, все зробили, ось ті хлопці погані, в них не вийшло." Це внутрішні ігри, внутрішні спектаклі для внутрішньої аудиторії, нас це ніяк не стосується,

– резюмував військовослужбовець.

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