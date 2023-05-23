У Бахмуті росіяни самі ж створили пастку, яка тепер ускладнює їхню оборону
У Бахмуті досі тривають важкі бої. Днями генерал Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ можуть взяти в напівоточення угрупування окупанта на Бахмутському напрямку.
Це напівоточення може стати справжньою пасткою для російських окупантів, воно заблокує логістику до місць зіткнення, а згодом може перерости у повне оточення. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.
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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що зараз на Бахмутському напрямку ЗСУ просуваються з двох боків.
Нарожний уточнив, що в самому місті просування немає, там ЗСУ зараз утримують район "Літак".
Ворог в пастці
Основні бойові дії на Бахмутському напрямку ведуться саме на флангах. Мета українських оборонців – оточити ворога з флангів. Мовиться про оперативне оточення, тобто все постачання ворога відбуватиметься під артилерійськими обстрілами.
З окупованої частини Донеччини до Бахмута ведуть три дороги. Одна з них уже відрізана, іншими двома відбувається постачання окупантам в місті.
Їм дуже важко оборонятися, тому що в Бахмуті майже не залишилося незруйнованих будинків. Для того, щоб тримати оборону треба саме в цих будинках ховатися, їх використовують як укріплення. Вони рухаються по відкритій місцевості й відносно легко їх знищувати,
– прокоментував військовий експерт.
Він вважає, що з часом це напівоточення може перерости в повне оточення. Адже по флангах працюють гарно оснащені, навчені та вмотивовані підрозділи Збройних Сил України.
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Останні новини з Бахмутського напрямку
- За повідомленнями Ганни Маляр, активність наступальних дій противника на Бахмутському напрямку дещо знизилася, однак кількість обстрілів залишається стабільно високою. Ворог зазнає великих втрат. Незначне просування ЗСУ зафіксоване по флангах на півночі та півдні Бахмута.
- Вчергове Євгєній Пригожин заявив про "взяття" вагнерівцями Бахмута. Однак військово-політичне командування України спростували цю інформацію. Сергій Череватий пояснив, навіщо ватажок зеків розкидається гучними заявами.
- Інститут з вивчення війни повідомляє, події вказують на те, що Пригожин разом зі своїми найманцями планує пересидіти ключові місяці контрнаступу ЗСУ в тилу. Ба більше, він постійно переносить дату виходу вагнерівців з Бахмута, зараз він планує вийти 1 червня.