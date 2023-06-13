На Бахмутському напрямку ЗСУ просуваються вперед, ворог втрачає позиції на флангах, – Сирський

На Бахмутському напрямку українські військові продовжують оборонну операцію. ЗСУ вже досягли певних успіхів на флангах. Військовим вдалося просунутися вже більш ніж на кілометр.

Український генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що ЗСУ продовжують оборону Бахмута. Втрати Росії у боях на цьому напрямку вимірюються вже десятками тисяч.

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ЗСУ контролюють ситуацію на Бахмутському напрямку

Українські військові не лише тримають свої позиції, але і відкидають окупантів на флангах на Бахмутському напрямку. Попри те, що Росія зосереджує на ньому зусилля, за останній тиждень ЗСУ вдалося просунутися на лівому фланзі на 1,5 кілометра, а на правому – на 3,5 кілометра.

Тим часом втрати росіян на Бахмутському напрямку все ростуть – нещодавно розвідка Великої Британії повідомила, що за кожні 48 сантиметрів захопленої території гине по одному російському солдату. Також у ГУР підтвердили слова Джо Байдена про те, що у Бахмуті Росія втратила вже більш як 100 тисяч військових.

Бойові дії у Бахмуті: останні новини

Речник управляння військ ЗСУ Сергій Череватий розповів про те, що на Бахмутському напрямку Росія використовує десантників, але це не є ефективним. Окупанти дуже бояться втратити місто, адже це буде не тільки бойовою, але і іміджевою втратою.

По лінії бойового зіткнення українські війська перейшли до напівоточення ворога. Водночас окупанти намагаються "відігратися" на мирному населенні і продовжують обстрілювати українські населені пункти ракетами.

Аналітики з Інституту вивчення війни проаналізували дії ЗСУ на Сході та на Бахмутському напрямку зокрема, і прийшли до висновку, що українським військам вдалося прорвати першу лінію оборони ворога.

Українським військовим також вдалося деокупувати кілька населених пунктів у Донецькій області – села Благодатне та Макарівку. Ганна Маляр також повідомила, що на тих напрямках, де ЗСУ перебувають в обороні, жодної позиції не втрачено.