Вони у роздумах: як активно росіяни використовують техніку на Бахмутському напрямку

Росіяни зменшили кількість контратак з використанням штурмових загонів та важкого озброєння. До цього окупанти залучали значну кількість броньованої техніки у боях.

Зокрема, мовиться про бої за Кліщіївку, коли ворог намагався повернути втрачені позиції. Про це 24 Каналу зазначив начальник пресслужби 26 окремої артилерійської бригади Олег Калашніков.

Дивіться також Ворог працює дронами 24/7, – сержант ЗСУ про ситуацію на Бахмутському напрямку

Тактика росіян на Сході

На Бахмутському напрямку наразі не спостерігається активність росіян в плані використання піхоти та важкого озброєння у контратаках. Раніше окупанти не шкодували техніку.

"До цього ми могли спостерігати, коли вони намагалися повернути Кліщіївку, як тільки ми її звільнили – там залишилося багато російського металобрухту. На сьогодні, я б сказав, вони в роздумах, що їм робити", – відзначив Калашніков.

Він пояснив, що окупанти формують свій так званий оперативно-тактичний план наступу на наші позиції. Тому поки не спостерігається потужних механізованих ударів.

Також можна сказати, що аеророзвідка, а саме БпЛА не дає ворогу концентруватися без покарання. Тобто як тільки ми бачимо, що вони десь концентрують свої сили, то звичайно туди наноситься вогневе ураження,

– додав начальник пресслужби.

Що відбувається на Бахмутському напрямку: останні новини