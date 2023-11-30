Важлива не битва, а війна: чому росіяни вчепились за Авдіївку

Авдіївка важлива для росіян не стратегічно, а політично. Російський диктатор розуміє, що не може завдати того ураження, на яке розраховував, а саме зруйнувати українську державність. Тому ставить мінімальні завдання.

Зокрема, вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Про це 24 Каналу зазначив військовий експерт Петро Черник.

Дивіться також Не хоче ганьбитися: який вплив має Авдіївка на політичне майбутнє Путіна

Цілі окупантів біля Авдіївки

Путін хоче бодай якихось перемог, а тому буде сунути біля Авдіївки. Цей сценарій нагадує події біля Бахмута. А росіяни мають великий людський потенціал, який без жалю масово кидатимуть у бій, аби реалізувати завдання диктатора.

"Біля Бахмута було щось схоже – він був взяти виключно піхотою. ПВК "Вагнера" задекларували за 10 місяців боїв понад 22 тисяч убитих, це не рахуючи регулярні війська. Щось подібне відбувається і в Авдіївці. Але там інша ситуація в тактичному розумінні", – зазначив військовий експерт.

Петро Черник про бої біля Авдіївки: дивитись відео

За словами Петра Черника, Авдіївка значно краще укріплена. Від 2014 року там будувалися відповідні споруди.

"Чи впораються росіяни – не візьмуся давати стратегічну оцінку. Путін тиснутиме на своїх генералів. Якщо нам доведеться відходити з Авдіївки, важливо не розігнати неправильно це у емоційній частині. Нам важливо виграти війну. Якась битва може бути програна", – пояснив він.

Ситуація біля Авдіївки: останні новини