"Ворог до весни намагатиметься оточити Авдіївку": Світан припустив, що може змінити ситуацію

Окупанти продовжують намагатися оточити Авдіївку. Їм надзвичайно важливо витиснути з цього напрямку українських військових.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що росіяни мають сили та засоби на Авдіївському напрямку, щоб виконувати масштабні наступальні дії. Українські військові відважно стримують ворога.

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До якого часу Росія зможе наступати на Авдіївку

Як наголосив Світан, наступ на Авдіївку може тривати не лише до кінця цього року. Найімовірніше, атаки на цьому напрямку продовжуватимуться до того моменту, поки Сили оборони України не почнуть свої наступальні дії весною вже на інших напрямках.

Тому щонайменше до весни ворог намагатиметься оточити Авдіївку та знищити авдіївський гарнізон. Це буде гаряча точка до весни. Ще кілька місяців, не менше,

– сказав Світан.

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Авдіївський плацдарм входить практично в "серце" угруповання окупантів. Це – агломерація Донецьк – Макіївка – Ясинувата. Авдіївка перебуває за близько 3 – 4 кілометрів від ясинуватської розвилки. Вихід українських військ на цю точку дозволить розвинути наступальні дії на багато інших напрямків.

Після цього можна буде наступати або на Ясинувату, або на Макіївку, або ж на Донецьк чи на ту ж Горлівку та Єнакієве. Росіяни це чудово розуміють, тому їм важливо витиснути з Авдіївки наш гарнізон. Думаю, що з часом окупанти перейдуть на інших напрямках в оборону, а тут все одно пробуватимуть наступати. Нашим військовим ще потрібно витримувати такі бої щонайменше 4 місяці,

– вважає Світан.

Ситуація біля Авдіївки: коротко

Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило відео з Авдіївки . Місто щодня потерпає від російських обстрілів.