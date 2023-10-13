Не лише фосфор: якою забороненою зброєю росіяни обстрілюють Авдіївку

Біля Авдіївки котрий день не вщухають важкі бої. Російські окупанти перекинули три нових бригади. Вороги застосовують удвічі більше техніки та гатять з усіх видів зброї. Не оминають і заборонену.

Росіяни накривають позиції українських захисників забороненими фосфорними бомбами. І не лише ними. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов.

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Заборонена зброя

Керівник офісу президента Андрій Єрмак 13 жовтня зазначив, що росіяни кинули багато своїх сил на Авдіївський напрямок. При цьому вони використовують фосфорні бомби. У свою чергу Єгор Фірсов відзначив, що заборонену зброю вороги використовують з перших днів повномасштабної війни. Протягом півтора року вони випалюють всі приміщення.

Були школи, які пережили Другу світову війну, а зараз їх немає – руїни лишилися. Реально ми протистоїмо найбільшим і найсильнішим терористам у світі. Для них немає законів, конвенцій. Вони використовують будь-яку зброю, яка є у них в арсеналі,

– підкреслив він.

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Серед інших неконвенційних видів зброї росіяни застосовують снаряди з дрібними уламками, які схожі на голки. Коли снаряд вибухає, вони розсипаються на певну територію. Потрапляння відповідних уламків в живіт, шию чи інші вразливі місця спричиняють швидку крововтрату.

"Також росіяни використовують різні гази. Постійно на позиціях в Авдіївці хлопців травили різними газами. Навіть застосовували з домішками психотропних речовин. Після цих газів починалися галюцинації. Тобто в Авдіївці використовувалися всі види зброї", – відзначив Фірсов.

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