Не лише фосфор: якою забороненою зброєю росіяни обстрілюють Авдіївку
Біля Авдіївки котрий день не вщухають важкі бої. Російські окупанти перекинули три нових бригади. Вороги застосовують удвічі більше техніки та гатять з усіх видів зброї. Не оминають і заборонену.
Росіяни накривають позиції українських захисників забороненими фосфорними бомбами. І не лише ними. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов.
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Заборонена зброя
Керівник офісу президента Андрій Єрмак 13 жовтня зазначив, що росіяни кинули багато своїх сил на Авдіївський напрямок. При цьому вони використовують фосфорні бомби. У свою чергу Єгор Фірсов відзначив, що заборонену зброю вороги використовують з перших днів повномасштабної війни. Протягом півтора року вони випалюють всі приміщення.
Були школи, які пережили Другу світову війну, а зараз їх немає – руїни лишилися. Реально ми протистоїмо найбільшим і найсильнішим терористам у світі. Для них немає законів, конвенцій. Вони використовують будь-яку зброю, яка є у них в арсеналі,
– підкреслив він.
Огляд карти бойових дій: дивитись відео
Серед інших неконвенційних видів зброї росіяни застосовують снаряди з дрібними уламками, які схожі на голки. Коли снаряд вибухає, вони розсипаються на певну територію. Потрапляння відповідних уламків в живіт, шию чи інші вразливі місця спричиняють швидку крововтрату.
"Також росіяни використовують різні гази. Постійно на позиціях в Авдіївці хлопців травили різними газами. Навіть застосовували з домішками психотропних речовин. Після цих газів починалися галюцинації. Тобто в Авдіївці використовувалися всі види зброї", – відзначив Фірсов.
Ситуація в Авдіївці: останні новини
- У ніч на 10 жовтня російські окупанти почали штурмувати Авдіївку. Вони намагалися наступати трьома батальйонами, а це майже 2 тисячі осіб, та застосовували удвічі більше техніки. Під вогнем опинилися цивільні села.
- Військові експерти припускають, що мета наступу на Авдіївку – спроба росіян відтягнути українські сили та лінію бойового зіткнення. Також окупантам треба "інформаційні перемоги", які вони можуть "згодувати" своїй аудиторії на фоні втрат. Але жодних позитивних результатів росіяни не мають.
- Чотири російські батальйони втратили свою боєздатність через втрати. Українські бійці тримають оборону і не дають просуватися окупантам. Жодна з позицій не втрачена.