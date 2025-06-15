Кількість боїв біля Дніпропетровщини – аномально висока, ЗСУ чинять спротив ворогу, – Трегубов

На Новопавлівському напрямку у Донецькій області наразі фіксують дуже велику кількість зіткнень з ворогом. Росіяни прагнуть прорватися до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю, але ЗСУ не дають окупантам цього зробити.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктора Трегубова в етері національного маратону.

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Яка ситуація поблизу адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей

Віктор Трегубов зазначив, що на Новопавлівському напрямку було 34 боєзіткнень за минулу добу. Це дуже багато як для цього відтинку фронту.

Це свідчить про дуже активні спроби росіян все ж просунутися до кордону Дніпропетровської області. Але станом на зараз це безуспішно,

– зауважив речник.

Також майор наголосив, що велика активність відбувається по всій лінії зіткнення: і на Торецькому напрямку, і на Краматорському, і Куп'янському, і Харківському.

Стосовно намірів вийти до адмінкордону з Дніпропетровською областю Трегубов пояснив, що станом на зараз окупанти дуже хочуть показати там свою якусь присутність, але, якщо мовиться про постійну військову присутність, то її там немає.

"Вони (росіяни – 24 Канал) хотіли ще це проявити станом на 9 травня, щоб було якось до свята, але в них не вийшло тоді, в них не виходить досі. Дуже активно бʼються, щоб посунути лінію розмежування до адміністративних кордонів просто, щоб показати, що у них є вихід на ці адміністративні кордони, що частково досягнена їхня політична ціль. З військового погляду тут немає особливого сенсу, з політичної може і є", – підкреслив речник.

Зрештою Віктор Трегубов резюмував, що наразі росіянам чинять дуже активний спротив, знищується велика кількість ворога, але кількість боєзіткнень на Новопавлівському напрямку – аномально висока.

До слова, раніше речник ОСУВ "Хортиця" заявляв, що росіян наразі немає на території Дніпропетровської області. Ба більше, окупанти не присутні на адміністративному кордоні областей попри певні провокаційні заяви.