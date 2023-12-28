Важкі бої біля Новомихайлівки: чому росіяни так вчепилися за цю ділянку

Запеклі бої продовжують точитися на Східному напрямку. Зокрема, біля Новомихайлівки.

Таким чином росіяни хочуть вийти на оперативний простір з метою руху на Вугледар. Про це в розмові з 24 Каналом зазначив військовий експерт Владислав Селезньов. Українські захисники стримують ворожу навалу. Важливе забезпечення зброєю.

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"Нинішня війна – війна артилерії. І ключовий фактор, який нам дозволяє знищити величезну кількість ворожої бронетехніки, озброєння та особового складу – наявність артилерійських гармат та боєприпасів для них. Тому забезпечення артилерійськими боєприпасами є критичною складовою", – зазначив військовий експерт.

Бої на Донеччині

За словами Владислава Селезньова, російські окупанти на Сході намагаються реалізувати "план путінської Росії".

"Згадаємо промови Путіна: в них він говорив, що має взяти під контроль Донеччину та Луганщину. Якщо Луганщина майже окупована, то з Донеччиною в них не все так складається як хотілося б", – сказав він.

Тому далі продовжуватимуться запеклі бої в районі Мар'їнки, з метою стриманння ворожої атаки в напрямку Курахове – Покровськ та Вугледара. А також протистояння продовжиться західніше Бахмута в напрямку Часового Яру.

"Він де-факто є ключем від агломерації Слов'янська – Краматорська. Також побачимо пожвавлення бойових дій на Лиманському напрямку. Саме звідти так само є дороги на Слав'янсько – Краматорську агломерацію. Ворог шукає слабкі місця в українській обороні, щоб спрямувати туди більшу кількість своїх резервів", – пояснив Владислав Селезньов.

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