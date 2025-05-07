7 травня, 21:47
Нацгвардійці зірвали "плавучий наступ" окупантів на Покровському напрямку: ефектне відео
Основні тези
- Українські нацгвардійці зупинили спробу "плавучого наступу" російських окупантів на Покровському напрямку.
- Бригада Нацгвардії "Спартан" успішно відбила цю атаку, яку було зафіксовано на ефектному відео.
На Покровському напрямку окупанти намагаються використовувати різні способи, щоб зайти на позиції наших оборонців, зокрема і "вплав". Але їх ефектно зупинили у цьому українські захисники.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на бригаду оперативного призначення Національної гвардії "Спартан".
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Як військові зупинили "плавучий наступ" ворога
Військові зі "Спартану" розповіли, що за війну відбивали різні штурми ворога: піхотні, на бронетехніці, мотоциклах, багі. Проте цього разу росіяни здивували навіть більше.
На Покровському напрямку окупанти, що зазнають шалених втрат, з безнадії вирішили підібратися до українських позицій… водоймою,
– наголосили захисники.
Водолазів-невдах "супроводжували" українські дрони. Тож цей тест із плавання окупанти провалили.
Захисники зупинили "плавучий наступ" ворога на Покровському напрямку / Відео бригади "Спартан"
До слова, у Генштабі ЗСУ вранці 7 травня писали, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 77 атак агресора. Бої відбувалися в районах населених пунктів Калинове, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Звірове, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Новосергіївка, Котлярівка, Срібне, Андріївка та в бік Малинівки, Нової Полтавки, Новопавлівки, Покровська, Миролюбівки, Олексіївки.